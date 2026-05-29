Política

Vietnam y Singapur refuerzan asociación estratégica integral

En el marco de su visita de Estado a Singapur, el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, sostuvo hoy conversaciones con el presidente anfitrión Tharman Shanmugaratnam.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, sostiene conversaciones con el presidente singapurensa, Tharman Shanmugaratnam. (Fuente: VNA)
El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, sostiene conversaciones con el presidente singapurensa, Tharman Shanmugaratnam. (Fuente: VNA)

Singapur (VNA) En el marco de su visita de Estado a Singapur, el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, sostuvo hoy conversaciones con el presidente anfitrión Tharman Shanmugaratnam.

En sus palabras, Tharman Shanmugaratnam dio una calurosa bienvenida a To Lam y a la delegación vietnamita de alto nivel en su visita de Estado a Singapur.

El mandatario expresó su confianza en que este viaje de To Lam, con su nuevo cargo como presidente de la República, contribuya a abrir diversos debates e intercambios más profundos, brindando así aportes al fortalecimiento de las relaciones entre los dos países.

En el contexto de que el mundo tiene muchos cambios complejos en la actualidad, hizo hincapié en que tanto él como los líderes singapurenses esperan con gran interés el discurso principal del líder vietnamita en el Diálogo Shangri-La en la noche del 29 de mayo, a través del cual podrán comprender mejor la visión de la nación indochina sobre la región y el orbe.

A su vez, el visitante reiteró que su visita reafirma contundentemente el mensaje de Vietnam de que siempre otorga una alta prioridad a su relación con Singapur y está decidido a construir un modelo de cooperación ejemplar bilateral en la nueva era.

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Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)

En el encuentro, los dirigentes expresaron su satisfacción por el desarrollo positivo e integral de las relaciones bilaterales desde su elevación a la asociación estratégica integral en marzo de 2025, especialmente en política, economía, intercambio popular, transformación digital, ciencia, tecnología, energías limpias, ciberseguridad, tecnologías emergentes y centro financiero.

Destacaron que la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) desempeña un papel importante y tiene mucho espacio para la cooperación; por lo tanto, Vietnam y Singapur deben promover las iniciativas de colaboración y conectividad de la agrupación en el futuro.

Además, compartieron numerosos puntos de vista sobre la dirección que tomará la cooperación en el futuro; acordaron seguir profundizando la confianza política y valoraron enormemente la colaboración cada vez más sustantiva entre los dos Partidos gobernantes, lo que sienta las bases para la conectividad estratégica y la coordinación a largo plazo entre ambos países.

Ambas partes también abogaron por seguir creando nuevos avances para profundizar la cooperación económica; promover flujos de inversión bidireccionales de alta calidad, centrarse en sectores estratégicos con alto valor añadido, y fortalecer las conexiones entre las empresas de los dos países.

Vietnam evalúa altamente la Iniciativa de la Red Eléctrica de la ASEAN y se esforzará por contribuir de manera responsable a su implementación, comprendiendo la importancia de la energía para el desarrollo, especialmente la ciencia y la tecnología, comentó To Lam.

Tharman Shanmugaratnam coincidió con el dirigente vietnamita en la necesidad de promover la ciencia, la tecnología y la innovación como pilar de la asociación estratégica integral bilateral, incluyendo la aceleración de la implementación del modelo que conecta al Estado, las empresas y los investigadores, vinculando la investigación con la aplicación.

Asimismo, acordaron impulsar aún más la colaboración en materias de defensa y seguridad, en consonancia con la importancia de la relación y el alto nivel de confianza política entre ambas naciones, y ampliar la cooperación a nuevas áreas.

Hicieron hincapié en la importancia de consolidar la base social de las relaciones bilaterales a través de la cooperación cultural y los intercambios entre personas.

​En la ocasión, reafirmaron su compromiso de fortalecer la coordinación efectiva, el apoyo mutuo en los foros multilaterales, la defensa del multilateralismo y el refuerzo del papel de las Naciones Unidas para abordar los problemas de seguridad y desarrollo mundiales.

Enfatizaron en la necesidad de consolidar el papel central de la ASEAN, especialmente en el contexto de que Singapur asume el papel presidencial de la ASEAN en 2027 y Vietnam acoge el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2027, y promover negociaciones efectivas, sustantivas y eficientes sobre el Código de Conducta en el Mar del Este.

To Lam y Tharman Shanmugaratnam acordaron alentar a los Ministerios y ramas a implementar activamente los acuerdos alcanzados, llevando la asociación estratégica integral Vietnam-Singapur a una nueva etapa cualitativa de desarrollo./.​

VNA
#Vietnam #Singapur #relaciones
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