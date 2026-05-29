Política

Jóvenes venezolanos rinden homenaje al legado del Presidente Ho Chi Minh

Estudiantes de Relaciones Internacionales visitaron la Embajada de Vietnam en Caracas para profundizar sus investigaciones sobre la historia, cultura y desarrollo del país asiático.

El embajador Vu Trung My posa para una foto conmemorativa con representantes de estudiantes venezolanos. (Foto: Publicada por VNA)
El embajador Vu Trung My posa para una foto conmemorativa con representantes de estudiantes venezolanos. (Foto: Publicada por VNA)

Caracas (VNA) – Un grupo de estudiantes venezolanos visitó la Embajada de Vietnam en Caracas para rendir homenaje al Presidente Ho Chi Minh con motivo del 136.º aniversario de su nacimiento (19 de mayo de 1890), y expresar su admiración por el líder vietnamita como símbolo de independencia, libertad y justicia social.

El embajador de Vietnam en Venezuela, Vu Trung My, recibió el 28 de mayo (hora local) a representantes de estudiantes de Relaciones Internacionales de la Universidad Santa María, quienes actualmente desarrollan una investigación sobre la historia, la cultura, la política exterior y el modelo de desarrollo de Vietnam.

Según Sofía Rondón, jefa del grupo de investigación, el Presidente Ho Chi Minh continúa inspirando a jóvenes de toda América Latina que valoran la paz y la independencia nacional. Señaló que muchos venezolanos, especialmente aquellos interesados en la historia de las revoluciones mundiales, admiran al líder vietnamita por su estilo de vida sencillo, su entrega al pueblo y su compromiso con la causa de la liberación nacional.

Añadió que el estudio realizado por su grupo permitió descubrir no solo a un líder vietnamita, sino también a una figura cuyo legado ha servido de inspiración para numerosas naciones en su lucha por la dignidad y la autodeterminación.

Otra estudiante, Valentina González, destacó la visión del Presidente Ho Chi Minh sobre la unidad nacional y la reconciliación, y subrayó que la transformación de Vietnam en una nación dinámica y en desarrollo ha despertado un creciente interés entre la juventud venezolana.

Por su parte, Soriana Martínez elogió los logros económicos alcanzados por Vietnam bajo el liderazgo del Partido Comunista de Vietnam y describió el proceso de Doi Moi (Renovación) como una muestra de la resiliencia del país y de sus aspiraciones de desarrollo.

El embajador Vu Trung My expresó su agradecimiento por el sincero afecto de los estudiantes hacia el Presidente Ho Chi Minh y el pueblo vietnamita, y destacó que esos sentimientos reflejan la vigencia de los ideales de independencia nacional, paz y justicia social asociados al histórico líder vietnamita.

Durante el encuentro, el diplomático entregó a los estudiantes libros sobre la vida y trayectoria del Presidente Ho Chi Minh, así como diversas publicaciones sobre Vietnam para apoyar sus investigaciones.

Vietnam y Venezuela han mantenido durante décadas una estrecha amistad y solidaridad, cimentadas en experiencias históricas compartidas y en el apoyo mutuo en las luchas por la independencia nacional. El fallecido presidente venezolano Hugo Chávez expresó en reiteradas ocasiones su admiración por el Presidente Ho Chi Minh y por el pueblo vietnamita durante sus visitas oficiales a Vietnam./.

VNA
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