Inauguran Monumento restaurado y rehabilitado del Presidente Ho Chi Minh en México

Ciudad de México (VNA)- La Embajada de Vietnam en México, en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México, inauguró el monumento restaurado y rehabilitado del Presidente Ho Chi Minh, ubicado en el Parque de la Libertad de los Pueblos, en el Centro Histórico de la capital mexicana.



Al acto asistieron representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, autoridades del Gobierno capitalino, así como representantes de organizaciones políticas como el gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el Partido del Trabajo (PT), el Partido Comunista de México, el Grupo Parlamentario de Amistad México-Vietnam, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso mexicano, entre otros.



En un ambiente solemne y emotivo, en pleno corazón de Ciudad de México, rodeado de frondosos árboles que abrazan el Parque de la Libertad de los Pueblos, la imagen del Presidente Ho Chi Minh se erige cercana y noble, como símbolo vivo de los ideales de paz, independencia y solidaridad entre los pueblos del mundo.



Durante la ceremonia, el titular de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (SEBIEN) de la Ciudad de México, Pablo Yáñez destacó que la restauración de dicho monumento no solo representa la preservación de una obra artística de valor histórico, sino también refleja el profundo respeto y admiración del pueblo mexicano hacia un líder excepcional que dedicó toda su vida a la libertad, la independencia nacional y la felicidad del pueblo vietnamita.



“Para muchas generaciones de mexicanos, el Presidente Ho Chi Minh no es únicamente el líder del heroico pueblo vietnamita, sino también un símbolo universal de valentía, autodeterminación y justicia. La presencia de su monumento en un parque dedicado a la libertad de los pueblos resulta completamente natural, porque su vida y pensamiento representan precisamente la libertad, la dignidad humana y la solidaridad internacional”, afirmó.



Por su parte, el director general para Asia-Pacífico de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Fernando González Saiffe, valoró las relaciones entre México y Vietnam como uno de los ejemplos más profundos y sinceros de cooperación entre América Latina y el Sudeste Asiático.



El director general para Asia-Pacífico de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Fernando González Saiffe, interviene en el acto (Foto: VNA)



El funcionario subrayó que, en un contexto internacional marcado por incertidumbres y divisiones, el pensamiento del Presidente Ho Chi Minh sobre la paz, el diálogo y la igualdad entre las naciones mantiene plena vigencia.



“El pueblo mexicano siempre ha sentido una admiración especial por la firme lucha del pueblo vietnamita bajo el liderazgo del Presidente Ho Chi Minh. Este monumento continuará siendo un espacio donde las nuevas generaciones mexicanas podrán conocer más sobre la historia de Vietnam y sobre un pueblo amante de la paz, pero que jamás se rindió ante la opresión”, señaló.



En su intervención, el embajador de Vietnam en México, Nguyen Van Hai, afirmó que la restauración del monumento constituye una muestra elocuente de los estrechos vínculos y del especial afecto que el Gobierno mexicano, las autoridades capitalinas y el pueblo de México profesan hacia Vietnam y su gente.



El diplomático destacó que, a lo largo de más de medio siglo, la amistad tradicional y la cooperación multifacética entre Vietnam y México se han fortalecido continuamente sobre la base de la confianza política, el respeto mutuo y los valores compartidos de independencia, paz, libertad, desarrollo y justicia.



“El acto de hoy constituye una prueba contundente de esa sólida amistad. El monumento no es solo una obra artística, sino también un puente que une a dos pueblos y dos culturas geográficamente distantes, pero profundamente cercanos en espíritu y sentimientos”, expresó.



Nguyen Van Hai añadió que la presencia de la estatua en el Parque de la Libertad de los Pueblos recuerda a las generaciones presentes y futuras una relación internacional transparente, construida sobre la confianza, la sinceridad y la solidaridad.



“Quienes recorran este parque podrán detenerse frente al monumento a Ho Chi Minh para encontrar serenidad y reflexionar sobre los valores eternos de la libertad y la fraternidad”, manifestó.



Asimismo, el embajador enfatizó que, ante el complejo escenario internacional actual, la célebre frase del Presidente Ho Chi Minh: “Nada es más precioso que la independencia y la libertad”, así como su pensamiento sobre el derecho de autodeterminación y la igualdad entre las naciones, mantienen plena relevancia y capacidad de inspiración.



En esta ocasión, Nguyen Van Hai expresó además su profundo agradecimiento al Gobierno de la Ciudad de México, a las instituciones involucradas y a los amigos mexicanos que brindaron valioso apoyo y crearon condiciones favorables para concluir la restauración del monumento con motivo del 135 aniversario del natalicio del Presidente Ho Chi Minh.



El embajador vietnamita también agradeció al escultor Pedro Ramírez Ponzanelli, quien, mediante su talento y el sincero afecto hacia Vietnam, logró plasmar de manera vívida y emotiva la imagen del querido líder vietnamita, además de concluir las obras a tiempo para su presentación pública en esta significativa ceremonia.



Entre acordes solemnes y ofrendas florales colocadas al pie del monumento, la imagen del Presidente Ho Chi Minh en el corazón de la Ciudad de México continúa consolidándose como un hermoso símbolo de la amistad entre Vietnam y México, así como de los ideales de paz, libertad y solidaridad entre los pueblos amantes de la justicia en el mundo./.