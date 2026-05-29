Vietnam nombra a presidente del Comité Nacional del APEC 2027

Hanoi (VNA) - El viceprimer ministro permanente de Vietnam, Pham Gia Tuc, fue nombrado presidente del Comité Nacional para el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2027, según una decisión oficial firmada por el jefe del Gobierno, Le Minh Hung.



De acuerdo con la Decisión número 938/QD-TTg sobre la consolidación de dicho órgano estatal, el ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, asumirá el cargo de vicepresidente del mencionado comité encargado de la organización de la cita.



La lista de comisionados designados incluye al ministro de Ciencia y Tecnología, Vu Hai Quan; el viceministro de Defensa, coronel general Nguyen Truong Thang; y el viceministro de Seguridad Pública, coronel general Pham The Tung, quien fungirá además como jefe del Subcomité de Seguridad y Salud.



Asimismo, se integran el subjefe de la Comisión de Propaganda, Educación y Movilización de Masas del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Pham Tat Thang; el presidente del Comité Popular de la provincia meridional de An Giang (localidad anfitriona de la Semana de Cumbre del APEC), Ho Van Mung, y la viceministra de Relaciones Exteriores, Nguyen Minh Hang, quien ejercerá como presidenta de los Altos Funcionarios del APEC, jefa de la Secretaría Nacional y cojefa del Subcomité de Contenido, un puesto que compartirá con el viceministro de Industria y Comercio, Nguyen Sinh Nhat Tan.



La estructura directiva contará además con la presencia de subtitulares de diversos ministerios y órganos.



Conforme a lo estipulado en la Decisión número 1507/QD-TTg, el Comité Nacional tiene la función de asistir al Primer Ministro en la dirección, supervisión y coordinación de las labores de los subcomités, la Secretaría, los ministerios, los sectores de la administración pública, las localidades y las agencias pertinentes durante todo el proceso de preparación y desarrollo de las reuniones y actividades del Año del APEC 2027 en el país.



Para el cumplimiento de sus objetivos, el Comité Nacional se estructurará formalmente en cinco subcomités especializados, divididos en las áreas de Contenido, Logística y Materiales, Seguridad y Salud, Propaganda y Cultura, y Protocolo.



En tanto, la Secretaría Nacional funcionará de manera permanente como el órgano auxiliar directo del Comité Nacional. Esta entidad técnica estará encabezada directamente por el Ministerio de Relaciones Exteriores y se mantendrá bajo la conducción del presidente de la Comisión, con la participación de representantes de la Oficina del Gobierno, el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio de Industria y Comercio./.

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