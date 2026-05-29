Urgen perfeccionar Ley de Urbe Especial para desarrollo de Ciudad Ho Chi Minh

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- Ciudad Ho Chi Minh es una urbe especial, el mayor centro económico de Vietnam, el motor del crecimiento y un centro de ciencia y tecnología, innovación, finanzas y comercio, que cuenta con una escala de población, volumen de trabajo, presión en la gestión urbana y exigencias de desarrollo sumamente grandes, aseveró hoy el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man.



Al intervenir en una conferencia para aprobar el borrador del Informe sobre los resultados de la segunda etapa de inspección y supervisión al Buró Ejecutivo del Comité partidista de Ciudad Ho Chi Minh, el dirigente parlamentario enfatizó que la urbe está implementando numerosas tareas estratégicas y clave que contienen elementos nuevos, complejos y sin precedentes.



En este contexto, valoró altamente al Buró Ejecutivo del Comité partidista de Ciudad Ho Chi Minh por su unidad, alta determinación, proactividad, dinamismo, creatividad y firmeza en la implementación de las resoluciones y conclusiones del Comité Central, el Buró Político y el Secretariado, particularmente las directrices del secretario general del Partido Comunista y presidente del país, To Lam.



Respecto a algunas de las tareas clave para el futuro próximo, solicitó a la localidad continuar ejecutando plenamente las 10 Resoluciones estratégicas del Buró Político, especialmente la Resolución 09, emitida el 19 de mayo de 2026 por el Buró Político sobre la construcción y el desarrollo de Ciudad Ho Chi Minh en la nueva era.



Asimismo, instó a agilizar el perfeccionamiento del borrador de la Ley de la Urbe Especial para presentarlo ante las autoridades competentes, permitiendo que la ciudad cuente con una nueva vía de desarrollo junto con un marco institucional sobresaliente.



Exigió a la ciudad acelerar el desembolso de la inversión pública; resolver los obstáculos relacionados con los procedimientos administrativos, los terrenos, las compensaciones y el reasentamiento; elevar la calidad del crecimiento económico; y prestar atención constante a la educación, la salud, el medio ambiente, la prevención de inundaciones, la congestión del tráfico, así como la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad.



Asimismo, subrayó que la ciudad debe continuar perfeccionando el modelo de gobierno local de dos niveles con un enfoque más simplificado, eficaz y eficiente; promover la descentralización y la delegación de competencias asociadas al control del poder y la rendición de cuentas; y construir un sistema de criterios cuantitativos para evaluar la eficiencia de las actividades administrativas, colocando a los ciudadanos y las empresas en el centro de los servicios públicos.



Instó a la ciudad a seguir desempeñando un papel pionero en la implementación de la Resolución 57-NQ/TW; concentrarse en la construcción de un ecosistema de datos de uso compartido; desarrollar infraestructura digital estratégica; promover una transformación digital sustancial; y priorizar el desarrollo de recursos humanos de alta calidad en los campos de la inteligencia artificial, los semiconductores, los macrodatos, las tecnologías centrales y la innovación.



El borrador del Informe sobre los resultados de la inspección y supervisión se concentra en cuatro grandes contenidos, a saber: la operación del gobierno local de dos niveles; la garantía del objetivo de crecimiento para el período 2026 - 2030 del 10% o más; la ejecución de la Resolución N.º 57-NQ/TW del Buró Político sobre avances en el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital nacional; y la autocrítica, evaluación y clasificación de la calidad de las organizaciones del Partido, los militantes y los cuadros dirigentes y de gestión.



A través de la supervisión, se reconoció que el Buró Ejecutivo del Comité partidista de Ciudad Ho Chi Minh ha alcanzado muchos resultados positivos. Las labores de liderazgo y dirección para implementar la operación del modelo de gobierno local de dos niveles se ejecutaron de manera relativamente concertada, metódica y contundente; asimismo, se presentaron métodos creativos en la gobernanza y administración, tales como el fortalecimiento de la gestión digital y los datos digitales, la implementación de un sistema interconectado de gestión de documentos electrónicos, la organización de reuniones sin papel, la depuración de los datos de los militantes y la creación de grupos de trabajo encargados de supervisar y resolver dificultades directamente en las bases.



Además, Ciudad Ho Chi Minh identificó de forma proactiva nuevos motores de crecimiento, entre ellos la inteligencia artificial, los semiconductores, los centros de datos, la logística inteligente, las finanzas internacionales, la economía digital, la economía marítima y las industrias culturales. Paralelamente, la urbe avanzó en el desbloqueo de proyectos estancados para liberar recursos de inversión, impulsar la reforma administrativa y aplicar la transformación digital al servicio de los ciudadanos y las empresas./.

VNA