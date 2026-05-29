Vietnam y Tailandia intercambian experiencias sobre nuevos productos financieros

Bangkok (VNA) – La presidenta de la Comisión Estatal de Valores de Vietnam (SSC), Vu Thi Chan Phuong, sostuvo el 28 de mayo en Bangkok una reunión de trabajo con el presidente de la Comisión de Valores y Bolsa de Tailandia (SEC), Wisit Wisitsora-at, para intercambiar experiencias sobre el desarrollo de nuevos productos financieros y la regulación de los mercados de capitales.

El encuentro se realizó en el marco de la visita oficial a Tailandia del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam.

Al recibir a la delegación vietnamita, Wisitsora-at felicitó a Vietnam por su reciente ascenso de mercado fronterizo a mercado emergente, de acuerdo con la clasificación del proveedor global de índices FTSE Russell. Destacó además que Vietnam se perfila como uno de los destinos de inversión más atractivos del Sudeste Asiático gracias a su sólido potencial de crecimiento y a sus perspectivas económicas favorables.

El titular de la SEC señaló que representantes de varias unidades especializadas participaron en la reunión y manifestaron su disposición a compartir experiencias con la parte vietnamita en temas de interés común. Expresó asimismo su confianza en que una cooperación más estrecha entre ambos organismos permitirá fortalecer la conectividad y la eficiencia de los mercados de capitales de los dos países.

Por su parte, Vu Thi Chan Phuong destacó que la creciente Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Tailandia ha generado condiciones favorables para ampliar la cooperación en los sectores bursátil y financiero.

La funcionaria subrayó la fuerte presencia de inversionistas tailandeses en el mercado bursátil vietnamita y reveló que varias empresas tailandesas están estudiando procedimientos para cotizar en la Bolsa de Valores de Ciudad Ho Chi Minh. Asimismo, valoró positivamente la activa participación de compañías tailandesas en Vietnam y alentó una mayor expansión de sus inversiones en el mercado bursátil del país.

En materia de regulación, Vu Thi Chan Phuong afirmó que ambas comisiones han mantenido durante años una relación de cooperación estrecha y efectiva. Agradeció además el apoyo brindado por Tailandia mediante el intercambio de experiencias prácticas en el desarrollo y gestión de nuevos productos y mercados financieros, incluidas las plataformas de negociación de activos digitales y los mercados de derivados de oro, así como en el fortalecimiento de las capacidades de supervisión del mercado.

Según la presidenta de la SSC, Vietnam estudia actualmente la introducción de nuevos productos financieros y mercados de negociación como parte de su estrategia para diversificar y modernizar el mercado de capitales. También subrayó la importancia de reforzar la cooperación regional en regulación e innovación financiera para garantizar un desarrollo transparente, seguro y sostenible de los mercados de capitales en toda la ASEAN.

Por su parte, Wisitsora-at afirmó que una colaboración más profunda entre ambos reguladores no solo impulsará el desarrollo de los mercados de capitales nacionales, sino que también contribuirá al crecimiento y la resiliencia del sistema financiero del Sudeste Asiático.

Tras las declaraciones oficiales, ambas partes intercambiaron opiniones sobre los marcos regulatorios y operativos relacionados con los derivados del oro, los mercados de activos digitales, la gestión de riesgos y el desarrollo de nuevos productos financieros./.