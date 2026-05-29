Vietnam exhibirá casi 200 nuevos productos de defensa en 2026

Hanoi (VNA) - Cerca de 200 nuevos productos de defensa desarrollados en Vietnam serán presentados en la Exposición Internacional de Defensa 2026, reflejando el avance de la industria militar del país.



La información fue dada a conocer durante una reunión del comité organizador de la exposición, presidida el 28 de mayo en Hanoi por el teniente general Phung Si Tan, subjefe del Estado Mayor del Ejército Popular de Vietnam.



De acuerdo con el Comité organizador, la muestra contará con 704 productos de defensa y seguridad, entre ellos 199 nuevos equipos fabricados por Vietnam. Hasta el 28 de mayo, 73 organizaciones y empresas provenientes de 19 países y territorios habían confirmado su participación, con la reserva de 378 stands, mientras otras 30 compañías continúan en proceso de negociación.



La exposición ocupará un área de más de 123 mil metros cuadrados y estará dividida en siete zonas funcionales. Además de la exhibición de equipamiento militar, los visitantes podrán participar en simulaciones de entrenamiento militar con realidad virtual, actividades de tiro y experiencias interactivas relacionadas con el ámbito castrense.

El teniente general Phung Si Tan, subjefe del Estado Mayor del Ejército Popular de Vietnam, en el evento. (Fuente: qdnd.vn)

Durante la reunión, Phung Si Tan destacó los esfuerzos de las agencias y unidades encargadas de los preparativos, e instó a los subcomités a acelerar la implementación de los planes relacionados con contenidos, comunicación, seguridad y logística.



El Comité organizador también intensifica la promoción internacional del evento mediante el envío de invitaciones a empresas de defensa y seguridad de distintos países, a través de canales diplomáticos y de relaciones exteriores./.