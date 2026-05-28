Vietnam y Tailandia impulsan nexos en ciencia y tecnología

Bangkok (VNA) - Una delegación de alto nivel del Comité Directivo Central para el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital de Vietnam, encabezada por su subjefe Nguyen Duy Ngoc, miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido Comunista, jefe de su Comisión de Organización, sostuvo una sesión de trabajo en Bangkok con representantes de la Agencia Nacional de Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología de Tailandia (NSTDA).



El encuentro oficial entre ambas partes abrió numerosas perspectivas para una cooperación profunda y amplia, así como para el intercambio de experiencias prácticas en materia de construcción institucional y modelos de desarrollo científico y tecnológico entre las dos naciones del Sudeste Asiático.



En las conversaciones bilaterales, la profesora asociada y doctora Chaowaree Adthalungrong, directora ejecutiva del Centro Nacional de Ingeniería Genética y Biotecnología de Tailandia (BIOTEC), entidad adscrita de manera directa a la NSTDA, expuso detalladamente que ambos países comparten notables similitudes en lo relativo al clima, las condiciones naturales y los tipos de cultivos de alto valor económico, al mismo tiempo que afrontan desafíos respecto a la gestión y el control de diversas enfermedades que afectan tanto a los animales como a las plantas del entorno regional.



Ante este panorama compartido, la científica tailandesa recalcó la necesidad de estrechar aún más los lazos de asociación para resolver de forma conjunta y coordinada las problemáticas comunes existentes.



En los últimos años, la institución científica tailandesa NSTDA ha consolidado una relación de cooperación sumamente sólida y duradera con diversos institutos de investigación y organizaciones homólogas de Vietnam, dirigiendo sus esfuerzos principales hacia las esferas de la agricultura, la biotecnología aplicada, la energía limpia y el desarrollo sostenible en general.



Entre estas iniciativas conjuntas, sobresalen por su impacto los proyectos de investigación científica orientados a la cadena de valor de la yuca, el cultivo de variedades de arroz con alta tolerancia a la salinidad, la producción de diversos artículos biotecnológicos y la implementación de la iniciativa regional titulada Cooperación para el desarrollo de la energía verde en la cuenca del río Mekong.



Al exponer la estructura y el funcionamiento del ecosistema de la NSTDA, fundada formalmente en el año 1991 como la institución de vanguardia de Tailandia en materia de ciencia, tecnología e innovación, la representante tailandesa especificó que la agencia opera mediante cinco grandes centros nacionales de investigación compartidos, dedicados respectivamente a la biotecnología (BIOTEC), la tecnología de metales y materiales (MTEC), la informática y la electrónica (NECTEC), la nanotecnología (NANOTEC) y la energía y el desarrollo sostenible (ENTEC).



Asimismo, la funcionaria manifestó su expectativa de que las deliberaciones actuales, enfocadas con prioridad en la investigación del arroz tolerante a la salinidad, el desarrollo de vacunas aviares y otras áreas de gran fortaleza del centro BIOTEC, sirvan de base fundamental para expandir la alianza mutua en el largo plazo.



Por su parte, Duy Ngoc valoró altamente la amplia trayectoria de experiencia y los nexos de colaboración establecidos por BIOTEC y la NSTDA con las entidades vietnamitas, expresando su deseo de que los puntos debatidos generen con prontitud resultados tangibles en las tres fases esenciales que comprenden la investigación pura, la producción material y la aplicación práctica en la sociedad.



Ratificó firmemente que el Estado de Vietnam ha definido con total claridad su rumbo estratégico en la Resolución Número 57-NQ/TW, un documento oficial que otorga un peso preponderante a la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital, considerándolas como la base medular para el progreso integral del país en los próximos tiempos.



En este contexto institucional, Duy Ngoc precisó que el Comité Directivo Central ha trabajado activamente en la formulación, el asesoramiento y la reforma del marco legal correspondiente, logrando hasta la fecha la obtención de resultados sumamente positivos en su implementación práctica dentro del territorio nacional.



Al identificar las notables coincidencias en las estrategias de desarrollo de los dos Estados, el funcionario vietnamita manifestó su convencimiento de que la reunión proporciona lecciones de enorme valor para Vietnam, en especial en lo que concierne a la experiencia para propiciar rupturas institucionales, el fomento del pensamiento creativo en la gestión pública y el diseño de modelos de negocios pragmáticos.



Propuso que las dos partes intensifiquen los canales de diálogo y el intercambio regular de información para establecer en el futuro centros mixtos de investigación y aplicación científica.



En el marco del programa de actividades oficiales programadas en la capital tailandesa, los miembros de la comitiva vietnamita llevaron a cabo una detallada inspección de campo y un estudio pormenorizado sobre varios de los modelos de gestión y políticas públicas más sobresalientes de Tailandia que operan actualmente en la estructura de la NSTDA, con el propósito definido de extraer experiencias aplicables para la modernización de las normativas de Vietnam.



De manera puntual, la delegación analizó el Modelo de Agencia Autónoma de Ciencia y Tecnología, un esquema innovador que viabiliza el funcionamiento flexible de los centros nacionales de investigación compartidos mediante la autonomía financiera, la independencia en la contratación de personal y la comercialización de patentes, operando completamente al margen del tabulador salarial de la administración pública tradicional.



De igual forma, los especialistas de la delegación profundizaron en el funcionamiento del Modelo de Aparato Integrado (MHESI), el cual unifica bajo el mando de un único ministerio las áreas de ciencia, tecnología, innovación, educación superior e investigación científica con el fin de optimizar el uso de los recursos estatales.



Asimismo, la misión vietnamita examinó el Marco de Economía Bio-Circular-Verde (BCG), que actúa como una triple vía política para incentivar las labores de investigación y desarrollo en el sector empresarial, junto con el Sistema de Clústeres Científico-Tecnológicos vinculados de forma estrecha a las zonas económicas especiales tailandesas, los cuales cuentan con infraestructura tecnológica de nivel internacional como el acelerador de partículas Sincrotrón, aportando una referencia metodológica relevante para que las autoridades de Vietnam planifiquen la futura red nacional de parques de alta tecnología./.

Lương Mai Phương