Viceministro finlandés destaca potencial de la Asociación Estratégica con Vietnam



Hanoi (VNA) - Vietnam y Finlandia disponen de amplias oportunidades para profundizar una cooperación mutuamente beneficiosa en sectores estratégicos como la energía limpia, la infraestructura, la transformación digital y el desarrollo sostenible, afirmó el viceministro de Asuntos Exteriores de Finlandia para Comercio Internacional, Jarno Syrjäla, durante su visita de trabajo al país indochino los días 28 y 29 de mayo.



En declaraciones a la prensa, el funcionario señaló que el viaje tiene como objetivo materializar y dar contenido concreto a la Asociación Estratégica establecida por ambos países en octubre de 2025, un hito sustentado en más de cinco décadas de relaciones de amistad y cooperación.



Syrjäla destacó que los vínculos bilaterales atraviesan actualmente su mejor etapa y se basan en la confianza mutua, la igualdad y el respeto recíproco. En este contexto, subrayó que la prioridad ahora es traducir los compromisos políticos en proyectos e iniciativas concretas que generen beneficios tangibles para ambas naciones.



Durante su estancia en Vietnam, la delegación finlandesa mantuvo reuniones con representantes de los ministerios de Industria y Comercio, Relaciones Exteriores, Agricultura y Medio Ambiente, Construcción, y Seguridad Pública, además de sostener encuentros con importantes grupos empresariales vietnamitas, entre ellos Vingroup, la Corporación Marítima de Vietnam y la Corporación de Energía Eléctrica de Petróleo y Gas de Vietnam.



Las conversaciones se centraron en ámbitos considerados prioritarios para la cooperación bilateral, como el desarrollo de energías sostenibles, la infraestructura estratégica, la transformación digital, las telecomunicaciones seguras y el desarrollo urbano. Asimismo, ambas partes intercambiaron opiniones sobre la seguridad de las infraestructuras digitales, incluidas las tecnologías 5G y satelitales, reflejando una visión de cooperación integral y de largo plazo.



Según el viceministro, la visita ha permitido avanzar en la conexión entre los sectores público y privado, identificar áreas prioritarias de colaboración y generar un nuevo impulso para llevar la relación bilateral de la planificación a la acción. En este sentido, informó que ambos países trabajan actualmente en la elaboración de un plan de acción detallado para implementar de manera efectiva los compromisos asumidos en el marco de la Asociación Estratégica.



Al referirse a la cooperación económica, Syrjäla recordó que Vietnam es actualmente el principal socio comercial de Finlandia en el Sudeste Asiático, una posición que refleja tanto el nivel de confianza existente como el amplio potencial de crecimiento de las relaciones económicas.



A su juicio, aún quedan numerosas oportunidades por aprovechar. Finlandia cuenta con fortalezas reconocidas en tecnologías limpias, energía, digitalización y desarrollo sostenible, capacidades que pueden contribuir significativamente a los objetivos de modernización y crecimiento de Vietnam.



El funcionario destacó además la experiencia de su país en la transición ecológica. Finlandia aspira a alcanzar la neutralidad de carbono en 2035 y actualmente cerca del 96% de su producción eléctrica está libre de emisiones de carbono. En este sentido, expresó la disposición de Helsinki a compartir conocimientos, experiencias y soluciones tecnológicas para apoyar a Vietnam en sus esfuerzos de desarrollo sostenible y adaptación al cambio climático.



Syrjäla consideró que la complementariedad entre ambas economías constituye uno de los principales motores de la cooperación futura. Entre los sectores con mayores perspectivas mencionó la energía limpia y la transición energética, la infraestructura y las ciudades inteligentes, la logística y el transporte marítimo, la digitalización de las cadenas de suministro, las telecomunicaciones, la transformación digital, la agricultura sostenible y las tecnologías medioambientales.



Asimismo, resaltó el papel de la comunidad empresarial como un actor fundamental para impulsar la Asociación Estratégica. Según afirmó, las empresas serán las encargadas de transformar las ideas en proyectos concretos, promover la inversión y la transferencia de tecnología, y contribuir a un crecimiento sostenible y de largo plazo para ambos países.



En cuanto al papel de Vietnam en la región, el viceministro finlandés destacó que el país se ha consolidado como una de las economías más dinámicas y de mayor crecimiento de Asia, además de desempeñar una función relevante en la estabilidad, el desarrollo y la integración económica regional. También valoró positivamente la participación activa de Vietnam en los mecanismos multilaterales de cooperación, especialmente dentro de la ASEAN.



Respecto a los intercambios entre los pueblos, señaló que la comunidad vietnamita en Finlandia, integrada por unas 16 mil personas, constituye un importante puente para fortalecer los vínculos bilaterales. A ello se suman los programas de cooperación educativa y los intercambios universitarios, que contribuyen a estrechar la comprensión mutua y ampliar las oportunidades de colaboración.



Actualmente, miles de estudiantes vietnamitas cursan estudios en Finlandia, creando una base sólida para la formación de recursos humanos altamente cualificados y para el fortalecimiento de la cooperación futura. Syrjäla expresó su confianza en que las nuevas generaciones seguirán desempeñando un papel clave en el desarrollo de las relaciones entre ambos países.



El viceministro reiteró la disposición de Finlandia a recibir a empresas vietnamitas interesadas en conocer de primera mano las soluciones tecnológicas y los modelos de desarrollo aplicados en el país nórdico, con vistas a ampliar las oportunidades de inversión y cooperación empresarial a largo plazo./.



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