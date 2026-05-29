Política

Vietnam y Timor Leste refuerzan su coordinación en el marco de la ASEAN

Vietnam y Timor Leste impulsan la cooperación bilateral y la coordinación en ASEAN tras la adhesión oficial de Dili al bloque regional.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam (derecha), se reúne con el presidente timorense, José Ramos-Horta. (Foto: VNA)
El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam (derecha), se reúne con el presidente timorense, José Ramos-Horta. (Foto: VNA)

Singapur (VNA) - Vietnam se compromete a fortalecer las relaciones de amistad y cooperación integral con Timor Leste, así como de compartir experiencias en desarrollo e integración internacional y coordinar estrechamente con ese país en el marco de la ASEAN, afirmó hoy el secretario general del Partido Comunista y presidente de la República, To Lam.

Durante un encuentro con el presidente timorense, José Ramos-Horta, celebrado al margen del 23.º Diálogo de Shangri-La en Singapur, To Lam felicitó al país vecino por su incorporación oficial a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

El dirigente vietnamita destacó que este acontecimiento representa un hito histórico tanto para Timor Leste como para la agrupación regional, al abrir una nueva etapa de cooperación y una integración más profunda entre la joven nación y los demás países del Sudeste Asiático.

Por su parte, Ramos-Horta expresó su admiración por los logros alcanzados por Vietnam en materia de desarrollo y por el creciente prestigio e influencia del país en los ámbitos regional e internacional.

El mandatario timorense afirmó que Vietnam ha sido siempre un amigo cercano y un socio confiable de Timor Leste, y manifestó su deseo de que Hanoi continúe compartiendo experiencias en áreas como el desarrollo socioeconómico, la construcción institucional, la formación de recursos humanos y la integración internacional. Asimismo, agradeció el respaldo brindado por Vietnam durante el proceso de adhesión de su país a la ASEAN.

Ambos líderes expresaron su satisfacción por la evolución positiva de las relaciones bilaterales, marcada por el intercambio frecuente de delegaciones y contactos a todos los niveles, lo que ha contribuido a fortalecer la confianza política y ampliar la cooperación en diversos sectores.

Coincidieron en que los vínculos en ámbitos como la economía, el comercio, la inversión, la agricultura, las telecomunicaciones, la educación y los intercambios entre pueblos continúan generando resultados alentadores, sentando una base sólida para impulsar una cooperación más sustancial y eficaz en la nueva etapa.

Ramos-Horta valoró especialmente la apertura y entrada en funcionamiento de la Embajada de Vietnam en Dili desde abril de 2026, calificándola como un acontecimiento de gran relevancia que aporta un nuevo impulso a las relaciones bilaterales y facilita una mayor conectividad y la implementación efectiva de proyectos de cooperación concretos.

Durante la reunión, ambas partes acordaron seguir promoviendo los intercambios de delegaciones y los contactos de alto nivel; fortalecer la cooperación a través de los canales del Partido, el Estado, el Parlamento y los intercambios entre pueblos; así como implementar eficazmente los acuerdos alcanzados y compartir experiencias en gestión, desarrollo e integración internacional.

También coincidieron en ampliar la cooperación en sectores donde Vietnam posee fortalezas y Timor Leste presenta una creciente demanda, entre ellos las telecomunicaciones, la transformación digital, la agricultura, la energía, la educación y formación, y el desarrollo de recursos humanos de alta calidad.

Los dos dirigentes concordaron además reforzar las consultas y la coordinación en la ASEAN, las Naciones Unidas y otros mecanismos multilaterales, y trabajar junto con los países del Sudeste Asiático para fortalecer la solidaridad, la cohesión interna y el papel central de la ASEAN ante un contexto regional e internacional cada vez más complejo.

Ambas partes reafirmaron su voluntad de seguir coordinándose estrechamente para profundizar unas relaciones bilaterales cada vez más sustanciales y eficaces, contribuyendo a la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo sostenible de la región.

En la ocasión, To Lam agradeció al primer ministro timorense, Xanana Gusmão, por aceptar la invitación para participar y pronunciar un discurso en el Foro del Futuro de la ASEAN 2026, que se celebrará en Vietnam en junio próximo./.

VNA
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