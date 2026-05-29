Vietnam impulsa cooperación con EE.UU., Australia y Japón al margen del Diálogo Shangri-La

Singapur (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, sostuvo hoy una serie de reuniones bilaterales con altos responsables de Estados Unidos, Australia y Japón al margen del 23.º Diálogo Shangri-La, con el objetivo de fortalecer la cooperación en áreas clave y promover la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible en la región.



Durante los encuentros, las partes coincidieron en que la invitación a To Lam para pronunciar el discurso principal en el prestigioso foro de seguridad refleja el reconocimiento internacional al creciente papel y las contribuciones de Vietnam en los asuntos estratégicos de Asia-Pacífico. Asimismo, expresaron su admiración por los avances socioeconómicos del país y reafirmaron su interés en ampliar la cooperación con Hanoi en ámbitos de interés común.



Vietnam y Estados Unidos consolidan su Asociación Estratégica Integral



En su reunión con el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, el máximo dirigente vietnamita destacó que la participación temprana de Hanoi en el Consejo para la Paz en Gaza refleja el compromiso del país con la promoción del diálogo, la cooperación y la reconciliación, así como su disposición a contribuir activamente a los esfuerzos internacionales en favor de la paz y la estabilidad.



Hegseth elogió el enfoque coherente y responsable de Hanoi y consideró que Vietnam es percibido cada vez más como un socio fiable, capaz de realizar aportes sustanciales a las iniciativas internacionales orientadas a preservar la paz.



To Lam valoró el compromiso de Estados Unidos de respaldar a un Vietnam “fuerte, independiente, resiliente y próspero”, al considerar que constituye una base sólida para seguir ampliando la cooperación bilateral sobre la base del respeto mutuo a la independencia, la soberanía, los sistemas políticos y los intereses legítimos de cada nación.



Al reafirmar que Estados Unidos es uno de los socios estratégicos más importantes de Vietnam, expresó su deseo de implementar eficazmente los acuerdos alcanzados en el marco de la Asociación Estratégica Integral, con el fin de impulsar una relación cada vez más estable, sustancial y efectiva.



Ambas partes acordaron continuar fortaleciendo la confianza política mediante el incremento de los contactos y los intercambios de delegaciones a todos los niveles. En la ocasión, To Lam reiteró su invitación al presidente Donald Trump para realizar una visita oficial a Vietnam.



Asimismo, coincidieron en que la cooperación económica, comercial y de inversión seguirá siendo uno de los principales motores de la relación bilateral, junto con una mayor colaboración en ciencia y tecnología, innovación, defensa y seguridad. El dirigente vietnamita también solicitó a Washington facilitar un mayor acceso de Vietnam a tecnologías avanzadas y productos de alta tecnología estadounidenses.



Las dos partes reafirmaron igualmente su compromiso de mantener los programas de cooperación destinados a superar las secuelas de la guerra, al considerar que estos contribuyen a fortalecer la confianza mutua, cerrar las heridas del pasado y sentar bases sólidas para el desarrollo sostenible de los vínculos bilaterales.



Vietnam y Australia apuestan por elevar el comercio bilateral a 20 mil millones de dólares



Durante su encuentro con el viceprimer ministro y ministro de Defensa de Australia, Richard Marles, To Lam celebró el sólido desarrollo de la Asociación Estratégica Integral entre ambos países y destacó el mantenimiento de intercambios regulares de alto nivel, incluida su conversación telefónica con el primer ministro Anthony Albanese en abril pasado.



El dirigente vietnamita expresó además su deseo de recibir próximamente al jefe del Gobierno australiano en Vietnam y de darle la bienvenida en la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2027.



El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, recibe al viceprimer ministro y ministro de Defensa de Australia, Richard Marles. (Foto: VNA)



Por su parte, Marles afirmó que Australia considera a Vietnam uno de sus socios más confiables en la región y elogió el enfoque proactivo, equilibrado y responsable de Hanoi frente a los desafíos regionales e internacionales.



Ante las rápidas transformaciones del contexto mundial y sus efectos sobre la seguridad energética, las cadenas de suministro y la recuperación económica, ambas partes coincidieron en intensificar el intercambio de experiencias y aprovechar mejor las complementariedades entre sus economías.



En ese sentido, acordaron promover medidas concretas para alcanzar el objetivo de elevar el comercio bilateral a 20 mil millones de dólares y duplicar las inversiones recíprocas en los próximos años.



Además, reafirmaron su voluntad de fortalecer la cooperación en desarrollo, educación y formación, ciencia y tecnología, innovación y transformación digital, así como de poner en marcha nuevos mecanismos de colaboración en energía y minerales.



To Lam destacó también el apoyo brindado por Australia a Vietnam en materia de defensa, especialmente en la formación de oficiales en idioma inglés, capacitación médica militar, apoyo a las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas y transporte de hospitales de campaña vietnamitas a Sudán del Sur.



Marles valoró la participación de Vietnam en el Ejercicio Naval Multilateral Kakadu y la implementación efectiva de los acuerdos de cooperación en defensa, además de compartir las orientaciones de la Estrategia de Defensa de Australia 2026, que contempla un mayor fortalecimiento de la cooperación con los países de la región, incluido Vietnam.



El líder vietnamita solicitó además que Australia continúe creando condiciones favorables para los ciudadanos vietnamitas, en particular estudiantes y miembros de la comunidad vietnamita residente en ese país. La parte australiana reconoció el papel de esta comunidad como un puente fundamental para fortalecer la amistad y el entendimiento mutuo entre ambas naciones.



Vietnam y Japón profundizan una relación estratégica cada vez más sólida



En su reunión con el ministro de Defensa japonés, Koizumi Shinjiro, To Lam expresó su satisfacción por el desarrollo dinámico, integral y sustancial de la Asociación Estratégica Integral entre ambas naciones.



El dirigente vietnamita destacó los resultados de la visita oficial a Vietnam de la primera ministra japonesa, Takaichi Sanae, a principios de mayo, y la calificó como un hito que abre nuevas oportunidades para ampliar la cooperación bilateral.



El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, recibe al ministro de Defensa japonés, Koizumi Shinjiro. (Foto: VNA)



Asimismo, informó que ha instruido a los ministerios y organismos competentes a elaborar e implementar programas de acción destinados a concretar los acuerdos y consensos alcanzados durante dicha visita, con el objetivo de traducir rápidamente las orientaciones de alto nivel en resultados tangibles.



Koizumi transmitió el agradecimiento de la primera ministra japonesa por la cálida acogida brindada a la delegación nipona y reafirmó que Tokio concede gran importancia a sus relaciones con Vietnam, además de valorar el creciente protagonismo del país indochino en la región.



To Lam subrayó que Vietnam aprecia profundamente las contribuciones realizadas por varias generaciones de líderes japoneses al fortalecimiento de las relaciones bilaterales. En particular, reconoció los aportes del ex primer ministro Koizumi Junichiro al desarrollo de la amistad y la cooperación entre ambos países, contribuyendo a sentar las bases de la sólida relación actual.



Ambas partes coincidieron en mantener contactos regulares entre los altos dirigentes, aprovechar eficazmente los mecanismos de diálogo y consulta existentes y ampliar la cooperación en defensa y seguridad, aplicación de la ley, operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU, medicina militar, búsqueda y rescate, ciberseguridad y formación de recursos humanos.



También reafirmaron su compromiso de coordinar estrechamente posiciones sobre asuntos regionales e internacionales de interés común para contribuir a la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo regional.



Koizumi Shinjiro aseguró que Japón continuará colaborando estrechamente con Vietnam para implementar de manera efectiva los acuerdos alcanzados entre los líderes de ambos países y promover una cooperación práctica que responda a los intereses mutuos./.