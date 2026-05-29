Economía

Vietnam establece Grupo de Trabajo para impulsar la cooperación agrícola Sur-Sur

Vietnam lanzó un grupo de trabajo para fortalecer la cooperación agrícola Sur-Sur con África y promover proyectos sostenibles y seguridad alimentaria.

En el acto de lanzamiento (Foto: VNA)
En el acto de lanzamiento (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente de Vietnam celebró hoy en Hanoi una reunión destinada a fortalecer la cooperación agrícola con África, durante la cual se inauguró oficialmente el Grupo de Trabajo de Cooperación Sur-Sur en el sector agrícola.

La creación de este mecanismo constituye un paso significativo que refleja la determinación de Vietnam de implementar su política exterior y profundizar su integración internacional mediante una cooperación agrícola más concreta, equilibrada y eficaz con los países del Sur Global.

En la ceremonia, el viceministro de Agricultura y Medio Ambiente Hoang Trung destacó que el establecimiento del grupo responde a la necesidad de contar con un mecanismo de coordinación unificado capaz de fortalecer la cooperación intersectorial y movilizar recursos para proyectos conjuntos.

Según explicó, el nuevo órgano no solo tendrá la misión de coordinar aspectos técnicos, sino también de conectar a responsables políticos, expertos, empresas y organizaciones internacionales para promover iniciativas concretas y sostenibles.

En este sentido, instó al grupo a concentrarse en cinco prioridades: completar con rapidez un plan de acción; elaborar una cartera de iniciativas en sectores donde Vietnam posee ventajas, como la producción arrocera, la ganadería y la agricultura sostenible; impulsar proyectos piloto; colaborar con socios internacionales para diversificar las fuentes de financiación; y desarrollar una red de expertos y empresas nacionales e internacionales que facilite el intercambio permanente de información y experiencias.

Por su parte, el viceministro de Relaciones Exteriores, Le Anh Tuan, elogió la iniciativa y señaló que Vietnam y los países africanos comparten profundos vínculos históricos y objetivos comunes de desarrollo.

Subrayó además que la agricultura ocupa una posición estratégica en las relaciones entre ambas partes y genera grandes expectativas tanto entre los dirigentes como entre la población. En ese contexto, reafirmó el compromiso de la Cancillería vietnamita de respaldar a las empresas nacionales en la búsqueda de oportunidades de inversión, transferencia tecnológica y ejecución de proyectos agrícolas en África.

A su vez, Pham Ngoc Mau, jefe del Grupo de Trabajo, reconoció que las actividades de cooperación desarrolladas hasta ahora han sido efectivas, aunque dispersas. Consideró que la nueva estructura permitirá pasar de iniciativas aisladas a un mecanismo organizado con capacidad de seguimiento y evaluación de los resultados sobre el terreno.

Detalló que el grupo desempeñará cuatro funciones fundamentales: coordinar políticas, facilitar el intercambio de conocimientos, fortalecer las redes de cooperación público-privada y promover iniciativas de cooperación tripartita.

Los participantes también destacaron que el contexto internacional actual, marcado por tensiones geopolíticas, competencia estratégica y disrupciones en las cadenas globales de suministro, plantea crecientes desafíos para la seguridad alimentaria mundial. A ello se suman los efectos del cambio climático, las sequías y las enfermedades de los cultivos, que incrementan la presión sobre el sector agrícola.

Ante este escenario, la cooperación Sur-Sur se perfila como una herramienta esencial para fomentar el intercambio de conocimientos, tecnologías y experiencias orientadas al desarrollo sostenible.

La reunión concluyó con un amplio consenso entre los participantes, abriendo una nueva etapa para la cooperación agrícola entre Vietnam y los países en desarrollo en favor de una prosperidad compartida./.

VNA
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Resolusión 59: Integración internacional

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