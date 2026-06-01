Política

Máximo dirigente vietnamita aboga por impulsar la medicina tradicional en la nueva etapa

Durante una reunión con el Comité partidista del Ministerio de Salud sobre el desarrollo de la medicina tradicional vietnamita, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, instó a integrar este sector en la estrategia nacional de desarrollo, promover un ecosistema de medicina tradicional y ampliar modelos vinculados a la atención de la salud, el cultivo de plantas medicinales, la reducción sostenible de la pobreza y el ecoturismo.

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Resolución 72

Vietnam - Nueva era

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