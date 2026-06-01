Máximo dirigente vietnamita aboga por impulsar la medicina tradicional en la nueva etapa

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Vietnam desea profundizar su cooperación con Banco Asiático de Desarrollo, OMS y las empresas filipinas
En el marco de su visita de Estado a Filipinas, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país , To Lam, sostuvo hoy encuentros con diversas organizaciones y empresas filipinas.
Diálogo Shangri-La: Elogian la visión de Vietnam por su enfoque estratégico, práctico y orientado al futuro
Expertos destacan que la intervención del líder vietnamita reflejó las preocupaciones de los países pequeños y promovió el respeto al derecho internacional y la cooperación regional.
Máximo dirigente vietnamita se reúne con comunidad connacional en Filipinas
El líder vietnamita elogió la integración y las contribuciones de los vietnamitas residentes en Filipinas durante un encuentro celebrado en Manila.
Visita a Singapur del máximo dirigente vietnamita impulsa nexos bilaterales y fortalece el papel global de ASEAN, califican expertos
Académicos consideran que el fortalecimiento de la cooperación entre Vietnam y Singapur contribuirá a consolidar a la ASEAN como un actor indispensable en el escenario global.
Medios internacionales destacan el mensaje del líder vietnamita sobre el papel de Asia-Pacífico
Medios internacionales continúan destacando el discurso pronunciado por To Lam en el XXIII Diálogo de Shangri-La, subrayando especialmente su mensaje de que Asia-Pacífico no solo debe ser una región donde convergen los desafíos globales, sino también un espacio desde el cual surjan soluciones para la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible.
Concluye XXIII Diálogo de Shangri-La: Vietnam deja una huella destacada
Expertos internacionales consideran que el discurso del líder vietnamita reflejó el creciente protagonismo de Vietnam en los asuntos de seguridad y cooperación regional.
Máximo dirigente vietnamita deposita flores ante Monumento al Presidente Ho Chi Minh en Filipinas
Máximo dirigente vietnamita deposita flores ante Monumento al Presidente Ho Chi Minh en Filipinas
Máximo dirigente vietnamita llega a Manila para una visita de Estado a Filipinas
El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, llegó a Filipinas en una histórica visita de Estado para impulsar la cooperación bilateral y fortalecer la Asociación Estratégica entre Vietnam y Filipinas.
Máximo dirigente de Vietnam viaja a Filipinas para una visita de Estado
El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, acompañado por su cónyuge, Ngo Phuong Ly, y una delegación de alto nivel, partió hoy de Singapur para viajar a Filipinas, donde realizará una visita de Estado que se extenderá hasta el 1 de junio de 2026, por invitación del mandatario filipino, Ferdinand Romualdez Marcos Jr., y su esposa.
Vietnam y Guangxi refuerzan cooperación en comercio, infraestructura y tecnología
El viceministro permanente de Relaciones Exteriores de Vietnam, Nguyen Minh Vu, recibió hoy en Hanoi a Lu Xinning, vicepresidenta del Gobierno Popular de la Región Autónoma Zhuang de Guangxi, China.
Vietnam y Singapur impulsan asociación estratégica integral
El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, sostuvo hoy un encuentro con el ministro principal y asesor principal del Partido de Acción Popular (PAP) y exprimer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, en el marco de su visita de Estado al país insular.
Vietnam y Australia impulsan su Asociación Estratégica Integral
El ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, sostuvo hoy un encuentro con la viceministra de Relaciones Exteriores y Comercio de Australia, Jan Adams, con motivo de su participación en el Diálogo Shangri-La en Singapur.
To Lam: Vietnam mantiene buenas relaciones con grandes potencias
El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, concedió el 29 de mayo su primera entrevista a medios internacionales desde que asumió su actual cargo, en la que reafirmó que Hanoi mantiene buenas relaciones con las principales potencias mundiales para contribuir conjuntamente a la solución de cuestiones de interés común.
Dirigente vietnamita dialoga con líderes de empresas y organizaciones financieras de Singapur
El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, sostuvo hoy encuentros con dirigentes de importantes grupos y empresas tecnológicas, instituciones financieras y bancos singapurenses que han invertido en el país indochino durante muchos años.
Piden a EE.UU. dar evaluación objetiva sobre propiedad intelectual en Vietnam
Vietnam pide a Estados Unidos que realice una evaluación objetiva y justa, reconociendo plenamente los esfuerzos y resultados concretos alcanzados por el país en ámbito de protección y aplicación de derechos de propiedad intelectual, dijo la portavoz de la Cancillería, Pham Thu Hang.
Máximo dirigente vietnamita se reúne con presidente del Parlamento singapurense
En el marco de su visita de Estado a Singapur, el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, sostuvo hoy un encuentro con el presidente del Parlamento de Singapur, Seah Kian Peng.
Filipinas valora la importancia de la visita del máximo líder vietnamita
Filipinas reafirma el fortalecimiento de sus relaciones con Vietnam y espera que la visita de To Lam impulse la cooperación bilateral
Expertos destacan a Vietnam como modelo de resiliencia y modernización
Académicos de Singapur valoran a Vietnam como un ejemplo de resiliencia, modernización y diplomacia equilibrada, tras el discurso de To Lam en el Diálogo Shangri-La.
Prensa internacional destaca discurso de To Lam en Diálogo Shangri-La
Importantes medios internacionales resaltaron el discurso de To Lam en el Diálogo Shangri-La, valorando sus propuestas para fortalecer la confianza estratégica
Vietnam busca fortalecer cooperación con Singapur en alta tecnología
El líder vietnamita To Lam visitó instalaciones de innovación y transporte ferroviario en Singapur, destacando la cooperación bilateral en inteligencia artificial, semiconductores y transformación digital.