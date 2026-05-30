Filipinas valora la importancia de la visita del máximo líder vietnamita

Hanoi (VNA) – Las relaciones entre Filipinas y Vietnam se han fortalecido de manera constante y dinámica durante las últimas décadas, especialmente desde que ambos países elevaron sus vínculos al nivel de Asociación Estratégica en 2015.

Así lo afirmó la secretaria de Relaciones Exteriores de Filipinas, Theresa Lazaro, con motivo de la visita de Estado que realizará el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, a su país del 31 de mayo al 1 de junio.

Según Theresa Lazaro, los dos países mantienen una cooperación eficaz a través de diversos mecanismos bilaterales en los ámbitos político, económico y de defensa. La colaboración en materia de defensa y asuntos marítimos constituye uno de los pilares fundamentales de la relación, impulsada mediante intercambios de alto nivel y una estrecha coordinación. Ambas naciones respaldan la paz y la seguridad regionales, el mantenimiento de un orden basado en normas y la aplicación del derecho internacional, en particular la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982.

La cooperación económica también ha registrado resultados positivos. En 2025, el comercio bilateral alcanzó los 7,14 mil millones de USD. Filipinas celebra la expansión de empresas vietnamitas en su territorio, como VinFast, GSM, Thaco Auto y FPT Software, y reconoce asimismo el éxito de diversas compañías filipinas que invierten y operan en Vietnam.

La canciller filipina subrayó que la próxima visita de To Lam constituye un hito histórico en las relaciones bilaterales. Se trata de la primera visita a Filipinas de un secretario general del Partido Comunista de Vietnam y coincide con el 50.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas y el décimo aniversario de la Asociación Estratégica entre ambos países. A su juicio, el viaje no solo permitirá conmemorar los logros alcanzados, sino también definir las orientaciones futuras de la relación bilateral.

Filipinas espera que la visita impulse la cooperación en tres áreas prioritarias. La primera es el comercio y la inversión, con el objetivo de elevar el intercambio comercial bilateral por encima de los 10 mil millones de USD y fomentar nuevas inversiones de empresas de ambos países.

La segunda es la cooperación marítima, mediante la reafirmación del compromiso común con el derecho internacional y la UNCLOS, el fortalecimiento de la coordinación para preservar la paz, la estabilidad y la libertad de navegación, así como la ampliación de la colaboración en la gestión de recursos marinos, la investigación científica y la protección ambiental. La tercera es el intercambio entre pueblos en ámbitos como educación, cultura, deportes y turismo.

Respecto a las perspectivas futuras, Theresa Lazaro consideró que la economía y los asuntos marítimos seguirán ofreciendo amplias oportunidades de cooperación.

Ambos países deben promover cadenas de suministro más resilientes, incentivar la inversión bilateral y crear un entorno empresarial favorable, especialmente en sectores emergentes como la economía verde, la transformación digital y la manufactura.

En el ámbito marítimo, pueden reforzar los mecanismos existentes y ampliar las iniciativas conjuntas relacionadas con la investigación científica marina, la protección ambiental y la gestión sostenible de los recursos del mar.

La alta funcionaria también destacó la necesidad de intensificar la coordinación frente a desafíos emergentes como el fraude en línea, las estafas cibernéticas y otros delitos transnacionales.

Asimismo, afirmó que la Asociación Estratégica entre Vietnam y Filipinas constituye una base sólida para la cooperación dentro de la ASEAN, contribuyendo al fortalecimiento de la paz, la estabilidad y la resiliencia regionales, así como al desarrollo de cadenas de suministro sostenibles en el Sudeste Asiático./.

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