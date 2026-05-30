Prensa internacional destaca discurso de To Lam en Diálogo Shangri-La

Yakarta (VNA)- La intervención del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, en el 23.º Diálogo Shangri-La no solo identificó los principales desafíos que enfrenta el mundo, sino que también propuso enfoques orientados a fortalecer la confianza, preservar la paz y garantizar la estabilidad en un contexto de creciente competencia geopolítica, destacaron diversos medios internacionales.



El diario indonesio Kontan consideró que el discurso dio alerta de tres grandes crisis estrechamente interrelacionadas: la crisis del orden internacional, la de los modelos de desarrollo y la de confianza estratégica entre los Estados.



Según el periódico, situar la cuestión de la confianza al mismo nivel que los desafíos de seguridad y desarrollo refleja el enfoque integral de Vietnam frente a las transformaciones globales.



Por su parte, la cadena singapurense CNA resaltó el mensaje de que las tres crisis actuales no constituyen una realidad inevitable que deba aceptarse pasivamente. En su intervención, To Lam hizo un llamado a fortalecer el derecho internacional, promover un crecimiento inclusivo y sostenible, y ampliar el diálogo, la transparencia y la cooperación entre las naciones.



La agencia china de noticias Xinhua puso especial énfasis en el papel central de la ASEAN. Citando las palabras del dirigente vietnamita, destacó que Asia-Pacífico comparte intereses comunes en materia de paz, conectividad y desarrollo, y que la ASEAN continúa siendo una estructura esencial para el diálogo y el equilibrio regional.



No obstante, subrayó que la centralidad de la ASEAN solo podrá mantenerse mediante la unidad, la autonomía estratégica y la capacidad de definir una agenda común.



El diario hongkonés South China Morning Post (SCMP) valoró que el discurso ofreció un marco conceptual relevante para la construcción de la confianza estratégica. En este sentido, To Lam advirtió que la crisis de confianza constituye una amenaza silenciosa pero profunda.



Asimismo, señaló que el rápido desarrollo de tecnologías como la inteligencia artificial, los macrodatos, la computación cuántica y el ciberespacio puede incrementar el riesgo de malentendidos y errores de cálculo si no existen mecanismos de gobernanza adecuados.



Por ello, llamó a intensificar el diálogo, establecer normas de conducta y garantizar que los seres humanos mantengan la decisión final en cuestiones relacionadas con la seguridad y la paz.



La agencia turca Anadolu destacó especialmente el llamamiento a la moderación, la cooperación y la resolución de las diferencias mediante el diálogo en lugar de la confrontación, así como la necesidad de actuar de forma preventiva para evitar que los riesgos se conviertan en crisis.



Analistas internacionales consideran que el hecho de que To Lam haya sido invitado a pronunciar el discurso inaugural en uno de los principales foros de seguridad de Asia refleja el creciente prestigio y la relevancia de Vietnam en los asuntos regionales y globales.



La intervención reafirmó además la posición constante de Vietnam en favor del multilateralismo, el respeto al derecho internacional, el fortalecimiento del papel central de la ASEAN y la promoción de la confianza estratégica como herramientas fundamentales para afrontar los desafíos comunes.



El 23.º Diálogo Shangri-La se celebra del 29 al 31 de mayo en Singapur, con la participación de ministros de Defensa, altos mandos militares, académicos y destacados expertos en seguridad de todo el mundo./.

VNA