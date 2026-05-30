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Vietnam se ubica entre los ocho mejores equipos en la 26.ª Olimpiada Asiática de Física

Vietnam se ubicó entre los ocho mejores equipos en la 26.ª Olimpiada Asiática de Física (APhO 2026), con los ocho concursantes vietnamitas obteniendo medallas.

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VNA
#APHO #Olympiadas #Física
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Resolución 71

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