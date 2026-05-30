Vietnam se ubica entre los ocho mejores equipos en la 26.ª Olimpiada Asiática de Física

En el contexto de una profunda transformación digital a nivel global en todos los sectores, la aplicación de la ciencia y la tecnología, especialmente la Inteligencia Artificial (IA), ya no es una opción sino un requisito inevitable para la industria del turismo. La IA está abriendo nuevas oportunidades para el sector turístico con servicios profundamente personalizados, la optimización de las actividades de gestión y la mejora de la eficiencia en la promoción de destinos, convirtiéndose en la clave para impulsar la aceleración y el crecimiento sostenible del turismo de Vietnam.