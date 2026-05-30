Vietnam se ubica entre los ocho mejores equipos en la 26.ª Olimpiada Asiática de Física

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Pequeños pasos hacia la escuela entre nubes y montañas de Ta Xua
La sucursal de Lang Sang de la escuela primaria y secundaria Hang Dong, en la comuna de Ta Xua, provincia de Son La, se encuentra lejos de la escuela principal, con caminos particularmente difíciles. A pesar de las difíciles condiciones económicas de la población local, los rostros de los niños siempre se iluminan de emoción ante la perspectiva de ir a la escuela.
Visita del máximo dirigente vietnamita impulsa Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Tailandia
El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, concluyó su visita oficial a Tailandia con importantes acuerdos destinados a reforzar la cooperación política, económica y de seguridad entre ambos países.
Ciudad Ho Chi Minh impulsa su transformación en centro regional de ciencia, tecnología e innovación
Consolidada como la principal locomotora económica de Vietnam, Ciudad Ho Chi Minh avanza hacia una nueva etapa de desarrollo en la que la ciencia, la tecnología y la innovación se perfilan como motores estratégicos de crecimiento, en consonancia con la Resolución 57-NQ/TW del Buró Político sobre el impulso a la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital nacional.
Cascada Nam Luc deslumbra con su belleza majestuosa en la provincia de Lai Chau
Ubicada a una altitud de entre 1.600 y 1.800 metros sobre el nivel del mar, la cascada Nam Luc, en la comuna de Sin Ho, provincia norvietnamita de Lai Chau, cautiva por su imponente belleza natural y su gran potencial para el desarrollo del ecoturismo.
Actualidad: Vietnam y Tailandia fortalecen Asociación Estratégica Integral
El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, realiza una visita oficial a Tailandia del 27 al 29 de mayo, centrada en fortalecer la Asociación Estratégica Integral, ampliar la cooperación bilateral y reforzar los vínculos entre Vietnam y el Sudeste Asiático.
Máximo dirigente vietnamita visita el sitio conmemorativo al Presidente Ho Chi Minh
El secretario general del Partido Comunista y presidente del Estado, To Lam, ofreció incienso y flores en homenaje al Presidente Ho Chi Minh en el Sitio Conmemorativo dedicado al líder vietnamita en la provincia de Udon Thani, como parte de su visita oficial a Tailandia.
La belleza de los arrozales en terrazas en la provincia vietnamita de Lai Chau
La provincia vietnamita de Lai Chau está entrando en la temporada de lluvias; el agua desciende desde los arroyos de montaña y llena los arrozales en terrazas como enormes espejos. En esta época, los habitantes de las distintas etnias salen animadamente al campo para comenzar una nueva cosecha.
Asociación Estratégica Integral Vietnam - Tailandia
Por la invitación del primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, y su esposa, el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, junto con su esposa y una delegación de alto nivel, realizará una visita oficial a Tailandia del 27 al 29 de mayo.
Vietnam fortalece su imagen nacional a través de la identidad cultural
A lo largo de su vida, el presidente Ho Chi Minh puso especial énfasis en el desarrollo de la cultura y del pueblo vietnamita, destacando la importancia y el papel pionero de la cultura como una luz guía que conduce a la nación hacia la victoria.
Emotivo ritual de “vestidura del Buda” en el festival de la aldea de Keo
El festival de la aldea de Keo preserva rituales de gran profundidad espiritual y valor comunitario transmitidos durante generaciones. Entre ellos destaca la antigua ceremonia de “vestidura del Buda”, una de las expresiones más singulares del patrimonio cultural local.
Turismo de playa de Vietnam cobra impulso en la temporada alta de verano
El turismo costero de Vietnam vive un fuerte impulso en el verano de 2026, con destinos como Da Nang, Ha Long, Nha Trang y Phu Quoc atrayendo cada vez más visitantes nacionales e internacionales.
Inteligencia Artificial abre nuevas oportunidades para el desarrollo rápido y sostenible del turismo vietnamita
En el contexto de una profunda transformación digital a nivel global en todos los sectores, la aplicación de la ciencia y la tecnología, especialmente la Inteligencia Artificial (IA), ya no es una opción sino un requisito inevitable para la industria del turismo. La IA está abriendo nuevas oportunidades para el sector turístico con servicios profundamente personalizados, la optimización de las actividades de gestión y la mejora de la eficiencia en la promoción de destinos, convirtiéndose en la clave para impulsar la aceleración y el crecimiento sostenible del turismo de Vietnam.
Imponente complejo de estatuas budistas en un templo khmer de An Giang
La pagoda Serey Meang Kol Sa Kor (también conocida como pagoda Vinh Thanh), situada en la comuna de An Chau, provincia de An Giang, alberga un imponente complejo de estatuas de Buda con una arquitectura marcada por la identidad cultural del budismo theravada khmer.
Inversión extranjera en Vietnam alcanza más de 18 mil millones de USD
El capital total de inversión extranjera registrado en Vietnam alcanzó los 18,24 mil millones de USD en los primeros cuatro meses del año, un aumento del 32% en comparación con el mismo período del año anterior.
Hung Yen mantiene viva tradición de elaboración de incienso negro de Van Quan
El incienso negro de Van Quan es famoso por su aroma rico y puro. Este producto ha proporcionado un sustento sostenible a la población local y ha contribuido a preservar y desarrollar la artesanía tradicional de la localidad.
Vietnam publica por primera vez Índice de Eficiencia de Economía Privada
El Informe del Sector Privado de Vietnam 2025, publicado el 15 de mayo de 2025, introduce por primera vez el Índice de Desempeño Empresarial (IDE), una medida experimental para cuantificar el desempeño del sector privado a nivel provincial.
Las plataformas DK1, hogares singulares en medio del océano
En medio de la inmensidad del mar, las plataformas DK1 emergen como hogares especiales entre las olas. En un entorno marcado únicamente por el viento y el sonido del océano durante todo el año, los soldados mantienen una vida cotidiana sencilla, serena y llena de firmeza.
Vietnam apunta a que ciudadanos y empresas accedan a servicios digitales rápidos y seguros para 2030
Vietnam aspira a completar para 2030 un ecosistema digital moderno e interconectado, con servicios públicos más rápidos, seguros y accesibles para ciudadanos y empresas, como parte del Programa Proyecto 06 de transformación digital nacional.
Las norias de agua: el singular conocimiento indígena del pueblo Thai en Vietnam
Las norias de agua no solo constituyen un medio al servicio del riego agrícola, sino que también representan una hermosa expresión de la cultura tradicional de la comunidad étnica Thai en el valle de Binh Chuan, provincia centrovietnamita de Nghe An.
Planificación de Hanoi: La capital de Vietnam proyecta su desarrollo urbano a 100 años
Hanoi aprueba su plan maestro de desarrollo (Decisión N.º 2512/QD-UBND) para transformarse en una megalópolis verde, inteligente y moderna hacia 2035, con el río Rojo como eje central.