Política

Máximo dirigente vietnamita rinde homenaje al Presidente Ho Chi Minh en Singapur

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, junto con una delegación de alto nivel, depositó hoy una ofrenda floral en homenaje al Presidente Ho Chi Minh ante su estatua y placa conmemorativa situadas en el Museo de las Civilizaciones Asiáticas de Singapur.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, junto con una delegación de alto nivel, deposita una ofrenda floral en homenaje al Presidente Ho Chi Minh ante su estatua. Foto: VNA
El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, junto con una delegación de alto nivel, deposita una ofrenda floral en homenaje al Presidente Ho Chi Minh ante su estatua. Foto: VNA

Singapur (VNA)- El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, junto con una delegación de alto nivel, depositó hoy una ofrenda floral en homenaje al Presidente Ho Chi Minh ante su estatua y placa conmemorativa situadas en el Museo de las Civilizaciones Asiáticas de Singapur.

La delegación guardó un minuto de silencio en memoria del Presidente Ho Chi Minh, líder genial del pueblo vietnamita, héroe de la liberación nacional, ejemplar combatiente comunista internacional y amigo de los pueblos amantes de la paz en todo el mundo.

La estatua del Presidente Ho Chi Minh ocupa un lugar destacado en el Museo de las Civilizaciones Asiáticas, junto a las de otros líderes y personalidades ilustres de Asia.

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El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, junto con una delegación de alto nivel, deposita una ofrenda floral en homenaje al Presidente Ho Chi Minh ante su placa conmemorativa. Foto: VNA

En mayo de 2008, con motivo del 118.º aniversario de su natalicio y del 35.º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Vietnam y Singapur, la Junta Nacional del Patrimonio de Singapur inauguró una placa conmemorativa dedicada al líder vietnamita en este lugar. Posteriormente, en septiembre de 2011, la estatua del Presidente Ho Chi Minh fue colocada junto a la placa conmemorativa.

Ubicado a orillas del río Singapur, el Museo de las Civilizaciones Asiáticas es un espacio dedicado a resaltar los intercambios y los vínculos históricos entre las culturas asiáticas y el resto del mundo./.

VNA
#To Lam #Presidente Ho Chi Minh #Museo de las Civilizaciones Asiáticas de Singapur
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