Dirigentes vietnamita y singapurense plantan árboles en Jardín Botánico de Singapur

Singapur (VNA)- El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y el primer ministro singapurense, Lawrence Wong, llevaron hoy a cabo un acto simbólico de plantación de árboles en el Jardín Botánico de Singapur, en presencia de representantes de ambos países.



La actividad forma parte de la visita de Estado del dirigente vietnamita a Singapur y su participación en el 23º Diálogo de Shangri-la.



Fundado en 1859, el Jardín Botánico de Singapur está situado en el centro de la ciudad y actualmente es administrado por la Junta de Parques Nacionales. A lo largo de su historia, ha desempeñado un papel fundamental en el desarrollo agrícola de Singapur y la región mediante la investigación, el cultivo y la distribución de especies vegetales de valor económico. Desde 1928, el jardín ha sido pionero en la reproducción y el mejoramiento genético de orquídeas.



En 2015, el Jardín Botánico de Singapur fue inscrito por la UNESCO en la Lista del Patrimonio Mundial, convirtiéndose en el primer y único jardín botánico tropical reconocido como Patrimonio de la Humanidad. También alberga el Jardín Nacional de Orquídeas, considerado la mayor exhibición de orquídeas tropicales del mundo.



En la actualidad, el Jardín Botánico de Singapur sigue siendo uno de los principales centros de investigación sobre flora tropical y un destino muy apreciado tanto por los residentes como por los visitantes.



La tradición de plantación de árboles en Singapur se remonta a 1963, cuando el difunto primer ministro Lee Kuan Yew lanzó una campaña para plantar 1.963 árboles con el objetivo de reverdecer la ciudad-Estado.



Esta iniciativa fue respaldada ampliamente por la población, contribuyendo a crear un entorno limpio y verde, así como mitigar los efectos de la urbanización y la expansión de las superficies de hormigón. Aunque Singapur cuenta con una de las densidades de población más altas del mundo y más del 90 % de sus habitantes viven en complejos residenciales de apartamentos, la vegetación sigue estando presente en todos los rincones de la ciudad./.

VNA