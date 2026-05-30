Sociedad

Repatrían a restos de soldados voluntarios y expertos vietnamitas caídos en Laos

Las autoridades de Laos entregaron los restos de 10 soldados voluntarios y expertos vietnamitas hallados en el sur del país para su repatriación, reforzando la cooperación humanitaria entre Vietnam y Laos.

En la cita (Fuente: VNA)
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Vientiane (VNA)- En la sede del Comando Militar de la provincia de Sekong, en el sur de Laos, las autoridades provinciales organizaron una ceremonia de entrega de los restos de soldados voluntarios y expertos vietnamitas caídos en Laos para su repatriación a Vietnam.

Asistieron el 28 de mayo al acto dirigentes de las provincias de Sekong, Attapeu y Champasak, junto con representantes de diversos organismos, fuerzas armadas y ciudadanos del sur de Laos.

La delegación vietnamita estuvo encabezada por Y Ngoc, vicepresidente permanente del Comité Popular de la provincia de Quang Ngai y jefe del Comité Directivo provincial para Asuntos Especiales, además de representantes de organismos provinciales, fuerzas armadas y del Consulado General de Vietnam en el sur de Laos.

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En la cita (Fuente: VNA)


En su intervención, el vicepresidente del Comité de Administración Provincial de Sekong Sisanga Keodouangdy expresó su profunda gratitud por el sacrificio de los soldados voluntarios y expertos vietnamitas en favor de la independencia y la libertad de ambos pueblos, así como por el cumplimiento de su noble deber internacionalista.

Asimismo, reafirmó su compromiso de continuar coordinando los esfuerzos de búsqueda, recuperación y repatriación de los restos de los mártires vietnamitas caídos en tres provincias sureñas de Laos.

Por su parte, Y Ngoc rindió homenaje a los héroes mártires y destacó que su sacrificio contribuyó a fortalecer la gran amistad, la solidaridad especial y la cooperación integral entre Vietnam y Laos.

También agradeció al Partido, al Estado, a las autoridades y al pueblo de las tres provincias del sur de Laos por su constante apoyo a las labores de búsqueda y recuperación de los restos de los mártires vietnamitas.

Durante la temporada seca 2025-2026, el Equipo K53 de la provincia de Quang Ngai, en coordinación con las autoridades de las provincias del sur de Laos, logró localizar, exhumar y repatriar los restos de 10 mártires vietnamitas./.

VNA
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