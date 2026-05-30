Repatrían a restos de soldados voluntarios y expertos vietnamitas caídos en Laos

Vientiane (VNA)- En la sede del Comando Militar de la provincia de Sekong, en el sur de Laos, las autoridades provinciales organizaron una ceremonia de entrega de los restos de soldados voluntarios y expertos vietnamitas caídos en Laos para su repatriación a Vietnam.
Asistieron el 28 de mayo al acto dirigentes de las provincias de Sekong, Attapeu y Champasak, junto con representantes de diversos organismos, fuerzas armadas y ciudadanos del sur de Laos.
La delegación vietnamita estuvo encabezada por Y Ngoc, vicepresidente permanente del Comité Popular de la provincia de Quang Ngai y jefe del Comité Directivo provincial para Asuntos Especiales, además de representantes de organismos provinciales, fuerzas armadas y del Consulado General de Vietnam en el sur de Laos.
En su intervención, el vicepresidente del Comité de Administración Provincial de Sekong Sisanga Keodouangdy expresó su profunda gratitud por el sacrificio de los soldados voluntarios y expertos vietnamitas en favor de la independencia y la libertad de ambos pueblos, así como por el cumplimiento de su noble deber internacionalista.
Asimismo, reafirmó su compromiso de continuar coordinando los esfuerzos de búsqueda, recuperación y repatriación de los restos de los mártires vietnamitas caídos en tres provincias sureñas de Laos.
Por su parte, Y Ngoc rindió homenaje a los héroes mártires y destacó que su sacrificio contribuyó a fortalecer la gran amistad, la solidaridad especial y la cooperación integral entre Vietnam y Laos.
También agradeció al Partido, al Estado, a las autoridades y al pueblo de las tres provincias del sur de Laos por su constante apoyo a las labores de búsqueda y recuperación de los restos de los mártires vietnamitas.
Durante la temporada seca 2025-2026, el Equipo K53 de la provincia de Quang Ngai, en coordinación con las autoridades de las provincias del sur de Laos, logró localizar, exhumar y repatriar los restos de 10 mártires vietnamitas./.