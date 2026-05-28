Sociedad

Fortalecen cooperación para el desarrollo de la educación francófona en Vietnam

El Ministerio de Educación y Formación de Vietnam, en coordinación con la Embajada de Francia en Hanoi y el Centro Internacional de Ciencia y Educación Interdisciplinaria (ICISE), inauguró hoy en la provincia de Gia Lai el “Foro de Educación Francófona”.

Fortalecen cooperación para el desarrollo de la educación francófona en Vietnam (Foto: VNA)
Fortalecen cooperación para el desarrollo de la educación francófona en Vietnam (Foto: VNA)

Gia Lai, Vietnam (VNA)- El Ministerio de Educación y Formación de Vietnam, en coordinación con la Embajada de Francia en Hanoi y el Centro Internacional de Ciencia y Educación Interdisciplinaria (ICISE), inauguró hoy en la provincia de Gia Lai el “Foro de Educación Francófona”.

En el evento participaron cerca de 120 delegados, incluidos representantes de organismos y sectores, gestores educativos, departamentos provinciales de Educación y Formación, directivos escolares, profesores de francés y representantes de redes educativas francófonas de Vietnam, Camboya y Laos.

Durante su intervención, el presidente del Comité Popular de la provincia de Gia Lai, Pham Anh Tuan, destacó que la educación, la formación y el desarrollo de recursos humanos de alta calidad constituyen prioridades fundamentales para el desarrollo rápido y sostenible de la localidad.

En el contexto de una integración internacional cada vez más profunda, subrayó la importancia de fortalecer la cooperación educativa, diversificar los idiomas de enseñanza y ampliar los intercambios culturales y académicos.

Según el funcionario, la celebración del foro en Gia Lai brinda al sector educativo local la oportunidad de intercambiar experiencias, acceder a métodos educativos avanzados y fortalecer vínculos con socios internacionales del espacio francófono, así como con instituciones educativas y de investigación de prestigio. También permite presentar a la comunidad internacional la imagen de una provincia dinámica, innovadora y rica en identidad cultural.

En el foro, los delegados evaluaron la situación actual y las perspectivas del francés en el sistema educativo regional, además de debatir iniciativas para mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje del idioma en Vietnam.

Varias intervenciones se centraron en aumentar el atractivo de los programas de francés, de los programas bilingües francés-vietnamita y de la enseñanza de asignaturas científicas en francés, así como en promover la cooperación internacional entre instituciones educativas y organizaciones francófonas.

Las sesiones temáticas presentaron además programas, iniciativas y herramientas de apoyo a la enseñanza del francés y a la formación docente. Una de las sesiones más destacadas abordó la enseñanza de asignaturas especializadas en francés (DNL), reafirmando el papel del francés no solo como lengua extranjera, sino también como lengua académica y de transmisión del conocimiento científico.

Según el comité organizador, el foro refleja el fuerte desarrollo de la cooperación educativa francófona en Vietnam y la voluntad común de los socios de aumentar el atractivo del francés entre las nuevas generaciones. El objetivo es convertir el francés en una lengua útil que abra oportunidades de estudio, empleo e integración internacional para los jóvenes.

Actualmente, Vietnam consolida su posición como uno de los principales centros de la comunidad francófona en Asia, con 32 instituciones educativas certificadas con el sello “LabelFrancÉducation” y numerosos nuevos expedientes en evaluación./.

VNA
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