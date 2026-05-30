Vietnam busca fortalecer cooperación con Singapur en alta tecnología

Singapur (VNA) – El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, acompañado por una delegación de alto nivel, visitó hoy la Fábrica Modelo de la Agencia de Ciencia, Tecnología e Investigación de Singapur (A*STAR) y el Centro de Pruebas Ferroviarias de Singapur, en el marco de su visita de Estado a la nación anfitriona.

En A*STAR, una de las instalaciones de investigación y aplicación más importantes de Singapur para la industria inteligente, To Lam expresó su admiración por el enfoque del país insular para crear las condiciones necesarias para que las empresas prueben directamente las tecnologías antes de realizar grandes inversiones.

Describió el modelo como un enfoque práctico y orientado al desarrollo, en el que el Estado comparte los riesgos iniciales, se alienta a las empresas a innovar con audacia y los científicos trabajan en estrecha colaboración con las demandas de producción y productividad. Según él, esta es también la dirección que Vietnam está siguiendo en sus políticas de ciencia y tecnología.

Señaló que Vietnam está mejorando los mecanismos para fomentar la asunción responsable de riesgos en la investigación científica y la experimentación tecnológica. El líder afirmó que su país considera la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital como motores estratégicos para un desarrollo rápido y sostenible.

Subrayó que Vietnam trabaja para mejorar las instituciones, desarrollar recursos humanos de alta calidad y fortalecer las capacidades tecnológicas nacionales para participar más activamente en las cadenas de valor globales.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, visita la Fábrica Modelo de la A*STAR (Fuente: VNA)

El país indochino también está entrando en una nueva etapa de desarrollo con la aspiración de construir una economía basada en el conocimiento, la tecnología y la innovación, reconociendo que un crecimiento rápido y sostenible requiere una fuerte inversión en ciencia y tecnología, recursos humanos y capacidades de producción avanzadas.

Por lo tanto, el líder expresó el deseo de Vietnam de establecer centros tecnológicos prácticos donde las empresas puedan acceder a expertos, probar procesos de producción y capacitar a trabajadores en entornos industriales reales, particularmente en industrias de apoyo, semiconductores y alta tecnología.

Mostró su confianza en que la cooperación entre Vietnam y Singapur en inteligencia artificial, semiconductores, fabricación inteligente, innovación y capacitación de personal de alta tecnología continuará expandiéndose con fuerza en los próximos años.

Posteriormente, en el Centro de Pruebas Ferroviarias de Singapur, el mandatario visitó sus instalaciones de mantenimiento para sistemas de metro y describió el centro como un valioso modelo de referencia para Vietnam, a medida que el país acelera el desarrollo y la operación de sus redes ferroviarias urbanas.

Destacó la experiencia de Singapur en la formación de ingenieros locales capaces de realizar de manera autónoma el desmontaje, la inspección técnica y la revisión integral de tecnologías clave, así como la aplicación de la transformación digital en los procesos de mantenimiento para optimizar la eficiencia operativa y reducir los costos./.

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