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NIC lanza programa Vietnam Al Hacks

El Centro Nacional de Innovación (NIC) anunció el lanzamiento del programa Viet Nam AI Hacks, en el marco del “Desafío de Innovación de Vietnam 2026”, marcando la primera vez que Vietnam organiza un hackathon AI-native a escala nacional.

NIC lanza programa Vietnam Al Hacks. Foto: VNA
NIC lanza programa Vietnam Al Hacks. Foto: VNA

Hanoi (VNA)- El Centro Nacional de Innovación (NIC) anunció el lanzamiento del programa Viet Nam AI Hacks, en el marco del “Desafío de Innovación de Vietnam 2026”, marcando la primera vez que Vietnam organiza un hackathon AI-native a escala nacional.


El programa permitirá a los participantes desarrollar directamente productos de inteligencia artificial para resolver problemas reales de empresas en un plazo de 48 horas.


Según Tran Viet Hung, fundador de AI for Vietnam Foundation, la iniciativa crea un entorno para que los jóvenes vietnamitas crezcan junto con la IA mediante la resolución de desafíos reales y el desarrollo de productos con potencial de expansión regional e internacional.


Nguyen Khanh Linh, jefe de Promoción de Inversiones y Tecnología Estratégica del NIC señaló que sectores como manufactura, logística, servicios públicos, educación, salud y ciudades inteligentes estarán abiertos a la comunidad de IA para proponer soluciones con alta capacidad de aplicación práctica, contribuyendo así a impulsar la innovación y formar recursos humanos especializados en IA.


El hackathon AI-native se celebrará en Da Nang del 17 al 19 de julio de 2026 y prevé reunir entre 2.000 y 3.000 programadores y jóvenes participantes.


El programa no se limitará a las 48 horas de competencia, sino que incluirá sesiones de formación, seminarios previos al evento y actividades de conexión con empresas e inversionistas después del hackathon.


Thao Griffiths, directora de Políticas Públicas para Vietnam, Laos, Camboya y Myanmar del grupo Meta, destacó que Vietnam cuenta con una de las comunidades de desarrolladores tecnológicos más dinámicas del Sudeste Asiático y expresó su expectativa de que el programa impulse la creación de productos de IA con valor práctico.


Por su parte, Nguyen Gia Nhu, rector de la Escuela de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad Duy Tan, consideró que esta iniciativa constituye un paso importante en la formación de una nueva generación de talento vietnamita en IA, capaz de aplicar esta tecnología para crear productos, resolver problemas reales y conectarse con el ecosistema global.


El “Desafío de Innovación de Vietnam” es una iniciativa conjunta entre el NIC, el Ministerio de Finanzas y Meta, orientada a buscar soluciones innovadoras para desafíos estratégicos de alcance nacional./.

VNA
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