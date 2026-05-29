Vietnam avanza en la lucha tecnológica contra la piratería en línea

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Hanoi (VNA) - Ante las continuas pérdidas que la piratería digital provoca al sector de contenidos, expertos consideran que una protección eficaz de los derechos de autor no solo es fundamental para salvaguardar los ingresos, sino también un elemento clave para impulsar el desarrollo de las industrias culturales y de contenidos digitales de Vietnam.

Con ese objetivo, Vietnam está reforzando sus esfuerzos para dominar tecnologías clave y desarrollar plataformas integradas capaces de recibir, procesar, distribuir y proteger contenidos digitales dentro de un sistema unificado.

La piratería en línea, una amenaza creciente



En un contexto de rápido crecimiento de la economía digital global y de la industria de contenidos, las infracciones de derechos de autor se han convertido en una de las amenazas más serias para los sectores vietnamitas de televisión, entretenimiento y contenidos digitales.

De acuerdo con informes internacionales y autoridades reguladoras vietnamitas, la piratería en línea en el país ha dejado de ser un fenómeno aislado para convertirse en operaciones transfronterizas altamente organizadas, capaces de generar miles de millones de visitas cada año.

Datos de organismos oficiales y organizaciones antipiratería muestran que Vietnam alberga actualmente más de 400 sitios web en vietnamita dedicados a distribuir películas, programas televisivos y otros contenidos digitales pirateados. Tan solo las páginas de transmisión ilegal de fútbol acumularon más de 1.500 millones de visitas entre 2022 y 2023, mientras que más de 200 portales de películas piratas registraron alrededor de 120 millones de visualizaciones mensuales.

Se estima que las pérdidas ocasionadas por las infracciones de derechos de autor digitales ascienden a unos 350 millones de dólares anuales.

Además de reducir los ingresos de las emisoras y plataformas OTT, la piratería ha debilitado considerablemente los incentivos para invertir a largo plazo en la producción de contenidos de alta calidad. Informes recientes señalan que los sectores editorial y de contenidos digitales de Vietnam podrían estar perdiendo hasta 266,04 millones de dólares al año debido a infracciones vinculadas con libros electrónicos, audiolibros y otros productos digitales.

Vietnam ha intensificado recientemente las acciones para desmantelar redes de transmisión ilegal, especialmente en los ámbitos cinematográfico y deportivo.

En 2024, las autoridades desarticularon la red global de piratería Fmovies, considerada el mayor caso de violación de derechos de autor en línea anunciado públicamente hasta la fecha en Vietnam. Las investigaciones revelaron que el sistema alojaba cerca de 50.000 películas pirateadas y generó más de 6.700 millones de visitas en todo el mundo solo durante el primer semestre de 2024, a través de sitios afiliados como Bflixz, Movies7, Myflixer y Flixtorz.

Los principales sospechosos fueron procesados por infracción de derechos de autor, mientras que la fiscalía de Hanói informó posteriormente que el grupo obtuvo cerca de 400.000 dólares en ingresos publicitarios ilícitos provenientes de fuentes internacionales.

Entre finales de 2025 y 2026, Vietnam también reforzó las medidas contra plataformas ilegales de transmisión de fútbol como “Xoi lac TV”, “Ro phim”, “Mot phim”, “90phut”, “ThapcamTV” y “tructiep bong da”. Las autoridades aplicaron bloqueos DNS, suspensiones de dominios e investigaciones penales por retransmisiones no autorizadas de torneos como la Premier League, la Liga de Campeones de la UEFA y la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Estas acciones reflejan una supervisión cada vez más estricta por parte de Vietnam sobre la distribución transfronteriza de contenidos a través de plataformas OTT y servicios de streaming.

Las plataformas tecnológicas impulsan la industria de contenidos digitales

En este contexto, la aparición de Sigma OTT End-to-End es considerada un avance significativo para el ecosistema de contenidos digitales de Vietnam.

Especialistas del sector describen esta plataforma como la primera solución OTT totalmente integrada desarrollada íntegramente por una empresa vietnamita, capaz de ofrecer una respuesta integral al persistente problema de la fragmentación tecnológica en la televisión digital y la distribución de contenidos OTT.

A diferencia de los modelos tradicionales que dependen de múltiples tecnologías extranjeras, Sigma OTT End-to-End proporciona un ecosistema integrado que abarca desde la recepción y el procesamiento de señales hasta la distribución de contenidos, la gestión de usuarios y la protección de derechos de autor digitales dentro de una única plataforma unificada.

El sistema permite a emisoras, operadores de telecomunicaciones y proveedores de contenidos digitales reducir significativamente los costos de inversión, al tiempo que fortalece el control sobre los activos digitales y la seguridad del contenido.

Uno de los componentes clave del ecosistema es Sigma Multi-DRM, descrito como un “escudo tecnológico” para la protección de los derechos de autor digitales.

Actualmente, esta solución es la única tecnología vietnamita de gestión de derechos digitales (DRM) verificada por la organización internacional Cartesian, con capacidad para cifrar y proteger contenidos en tiempo real en múltiples plataformas y dispositivos.

A medida que los métodos de piratería se vuelven más sofisticados, la tecnología DRM deja de considerarse una herramienta opcional y pasa a ser un componente esencial de la infraestructura destinada a proteger ingresos y garantizar modelos de negocio sostenibles para los contenidos digitales.

En paralelo al fortalecimiento de las campañas antipiratería impulsadas por el Gobierno y al desarrollo de la industria cultural digital, Sigma OTT End-to-End se perfila como una posible base tecnológica para el crecimiento de este sector en Vietnam.

A medida que el Gobierno intensifica las campañas antipiratería y promueve el desarrollo de la industria cultural digital, Sigma OTT End-to-End comienza a consolidarse como una posible base para una infraestructura de contenidos digitales “Make in Vietnam” (Hacer en Vietnam), con capacidad para competir a escala regional.

Aunque fue desarrollada inicialmente para servicios de televisión digital, se prevé que la plataforma amplíe su alcance hacia otros ámbitos como el comercio electrónico, los sistemas de videovigilancia, la educación digital y las aplicaciones para ciudades inteligentes. Esto refleja la creciente capacidad de las empresas tecnológicas vietnamitas para desarrollar plataformas de infraestructura digital escalables, orientadas tanto al mercado nacional como al sudeste asiático./.​