Vietnam fortalece el desarrollo humano ante el auge de la IA

Hanoi (VNA) La cuarta revolución industrial, la transformación digital y la inteligencia artificial (IA) están cambiando radicalmente los métodos de producción, la estructura de trabajo, estudio, comunicación y gobernanza social.



Esta realidad exige que el desarrollo humano haga mayor hincapié en los factores relacionados con las capacidades digitales. Vincular el desarrollo humano con el de la cultura, la educación, la salud, especialmente la ciencia, la tecnología y la innovación, es un requisito fundamental para contribuir al progreso rápido y sostenible del país.



Ventaja competitiva



La postura del Partido Comunista de Vietnam sobre el desarrollo humano integral siempre ha tomado a las personas en el centro de las actividades. Todas las políticas deben partir de los derechos e intereses legítimos y la felicidad del pueblo, utilizando el nivel de satisfacción y confianza de la ciudadanía como indicador de desarrollo.



Según el Informe sobre Desarrollo Humano 2025 de las Naciones Unidas, titulado "La era de la inteligencia artificial y las opciones para el desarrollo humano", el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de Vietnam alcanzó 0,766, situando el país entre los estados con un alto nivel en la materia (el puesto 93 entre 193 naciones y territorios).



Este resultado refleja los extraordinarios esfuerzos de Vietnam en su proceso de transformación digital y aplicación de la IA, así como el compromiso del Gobierno con la promoción del desarrollo humano.



En la era digital, la tecnología, el conocimiento, los datos y la innovación se están convirtiendo en los principales motores del crecimiento.



Junto con la ciencia, la tecnología y la innovación, la calidad de las instituciones y la de los recursos humanos se consideran ventajas competitivas clave para cada país, entre otros aspectos.



En este contexto, potenciar las capacidades digitales de las personas se ve como una solución eficaz.



El exdirector del Instituto de Economía de Vietnam y del Mundo, Bui Quang Tuan, argumentó que el desarrollo humano integral es un proceso de expansión, equilibrio y sostenible de las capacidades básicas de las personas en los aspectos físicos, intelectuales, de habilidades, espirituales, éticos, sociales, culturales, digitales y cívicos.



El objetivo final es que todos puedan vivir una vida sana, participar en el aprendizaje permanente, tener un trabajo digno, participar de forma significativa en la sociedad, adaptarse al cambio y prosperar libremente en un entorno seguro, equitativo y sostenible, reiteró.



Sin embargo, en el contexto de la transformación digital, el desarrollo humano no solo se mide por la salud, la educación y los ingresos en sentido estricto, sino que también tiene en cuenta la calidad del empleo, la salud mental, las habilidades digitales, la resiliencia ante las crisis, la seguridad, la protección de datos, la privacidad y la capacidad de dominar la IA, compartió.



Promover la mejora de las capacidades digitales



A medida que la IA se hace cada vez más presente en todos los aspectos de la vida, lo que supone una amenaza significativa para el desarrollo integral de la humanidad, se necesita una perspectiva integral en la orientación de las políticas.



De acuerdo con Bui Quang Tuan, en la nueva era, el concepto de desarrollo humano debe ampliarse para incluir competencias como el pensamiento crítico, la creatividad, el aprendizaje permanente, las habilidades digitales, la ética tecnológica y la adaptabilidad.



Por lo tanto, resulta necesario diseñar un modelo de desarrollo que sea a la vez capaz e innovador para permitir que las nuevas fuerzas productivas, incluidas la IA, la ciencia y la tecnología, sirvan mejor a la vida humana, recomendó.



El modelo de desarrollo basado principalmente en mano de obra barata y la explotación de recursos, como en el pasado, ya no es adecuado en la era de la IA. Para un desarrollo rápido y sostenible, además de la tecnología, la mejora de la calidad de los recursos humanos se considera un factor vital, puntualizó.



Porque solo una fuerza laboral altamente cualificada es capaz de aprovechar los nuevos avances tecnológicos y los logros de la revolución científica, lo que permite al país desarrollarse de forma rápida y sostenible, y obtener una posición sólida en el escenario internacional, detalló.



En consecuencia, las políticas de desarrollo humano en el período actual deben priorizar la reforma educativa fundamental y el mejoramiento de habilidades, pasando de una educación basada en la memorización a una educación centrada en capacidades, sugirió.



Por otro lado, las políticas en materia de industria, innovación, transformación digital, transición ecológica y aumento de la inversión deben orientarse a mejorar la cpacidad humana en términos de calidad no solo de cantidad, agregó.



Se debe dar prioridad a los modelos de crecimiento que generen mejores empleos, difundan el conocimiento de forma más eficaz y mejoren las competencias de la fuerza laboral con mayor rapidez, concluyó./.

VNA