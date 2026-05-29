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Vietnam brinda iniciativas de ciudad inteligente al Festival de Emprendimiento en Rusia

Una delegación vietnamita, compuesta por representantes del Centro Nacional de Innovación (NIC), TASCO JSC y la Embajada de Vietnam en Rusia, participó en el festival de innovación y emprendimiento Startup Village, inaugurado el 28 de mayo en Moscú.

La delegación de la empresa TASCO (Fuente. VNA)
La delegación de la empresa TASCO (Fuente. VNA)

Moscú (VNA) - Una delegación vietnamita, compuesta por representantes del Centro Nacional de Innovación (NIC), TASCO JSC y la Embajada de Vietnam en Rusia, participó en el festival de innovación y emprendimiento Startup Village, inaugurado el 28 de mayo en Moscú.

El evento reunió a emprendedores, inversores, científicos, funcionarios gubernamentales y representantes de las autoridades de Moscú.

Organizado desde 2013, Startup Village se trata de un evento tecnológico anual más destacado del centro tecnológico Skolkovo, conocido como el “Silicon Valley” de Rusia.

El programa de este año incluye presentaciones de 30 ponentes internacionales, 10 sesiones de debate y diversos eventos con la participación de delegados internacionales procedentes de China, los Emiratos Árabes Unidos y Vietnam.

Durante los dos días del Startup Village 2026, los representantes chinos abordarán temas relacionados con la educación en inteligencia artificial, los Emiratos Árabes Unidos encabezarán una sesión sobre tecnología médica, mientras que la delegación vietnamita centrará sus intervenciones en el desarrollo de ciudades inteligentes.

En la ceremonia inaugural del evento, el Centro Nacional de Innovación de Vietnam y la Fundación Skolkovo para la Innovación firmaron además un memorando de entendimiento de cooperación bilateral.

En el marco del evento, TASCO, en coordinación con socios rusos, organizó un concurso internacional de tecnología centrado en el tema de las ciudades inteligentes, con especial atención a la infraestructura de transporte y los servicios de movilidad digital.

Está previsto que los tres proyectos ganadores sean invitados a visitar Vietnam y participar en la Semana de la Construcción, además de intercambiar experiencias con startups tecnológicas vietnamitas.

Hoang Minh Hung, director general de TASCO, valoró que la Federación de Rusia posee un gran potencial en ciencias básicas y constituye un socio prometedor para los proyectos de innovación de la empresa.

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Hoang Minh Hung, director general de TASCO (Fuente: VNA)

Según Minh Hung, la empresa propone inicialmente temas relacionados con la aplicación de la inteligencia artificial al control inteligente de dispositivos de pequeño tamaño y está dispuesta a brindar apoyo financiero o incluso financiar íntegramente investigaciones para impulsar proyectos tecnológicos conjuntos con socios rusos./.

VNA
#Startup Village 2026 #innovación Vietnam Rusia #ciudades inteligentes
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