Ferrocarril vietnamita avanza hacia transformación verde y sostenible

Hanoi (VNA)- En 2025, el sector ferroviario de Vietnam impulsa simultáneamente la transformación digital y la transición verde mediante la aplicación de tecnologías modernas, la modernización de equipos y el uso de combustibles más amigables con el medio ambiente, con el objetivo de aumentar su competitividad y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el transporte.

Actualmente, el sistema ferroviario opera 258 locomotoras, 128 generadores eléctricos, unas 4.000 unidades de vagones y más de 2.600 kilómetros de vías férreas.

Tras la desaceleración provocada por la pandemia de COVID-19, el transporte ferroviario mostró una recuperación positiva, con cerca de 40 millones de pasajeros y más de cinco millones de toneladas de mercancías transportadas en 2025.

Según la Corporación de Ferrocarriles de Vietnam (VNR), la transformación digital se ha convertido en uno de los principales motores del sector. Se han implementado diversos sistemas modernos de gestión y operación, entre ellos boletos electrónicos, firmas digitales, software E-office, el sistema VNRA-MIS para la gestión de infraestructura ferroviaria, cámaras de vigilancia y dispositivos automáticos de alerta mediante tecnología Lidar.

VNR también puso en funcionamiento un Centro de Gestión de Emergencias conectado en tiempo real con las zonas operativas mediante cámaras instaladas en cruces ferroviarios y áreas estratégicas. Gracias a ello, los incidentes pueden resolverse rápidamente, garantizando la seguridad y la puntualidad de los trenes.

Desde 2025, el sector comenzó a desplegar el modelo de “ferrocarril digital”, basado en plataformas de datos centralizados y aplicaciones de inteligencia artificial (IA), macrodatos (Big Data) e Internet de las Cosas (IoT). Estas soluciones permiten optimizar las operaciones, reducir costos y mejorar la calidad de los servicios.

Paralelamente a la digitalización, el ferrocarril vietnamita enfrenta el desafío de la transición verde en el contexto de la meta nacional de alcanzar emisiones netas cero en 2050.

Según estadísticas del Ministerio de Construcción, las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte ferroviario representan actualmente solo el 0,2% de las emisiones totales de la economía y alrededor del 3% de las del sector transporte.

Sin embargo, el mayor desafío sigue siendo el elevado consumo de combustible de las locomotoras diésel y generadores eléctricos, que utilizan unas 46.000 toneladas de combustible al año y generan más del 70% de las emisiones del sector ferroviario. A ello se suman limitaciones en conectividad, velocidad y recursos de inversión.

Para enfrentar estos retos, VNR aprobó una estrategia de desarrollo científico-tecnológico, innovación y transformación digital para el período 2026-2030, orientada a modernizar la infraestructura y reemplazar gradualmente los combustibles fósiles por energías verdes y tecnologías de bajas emisiones.

De cara a 2030, el sector ferroviario vietnamita aspira a consolidar un modelo de crecimiento sostenible, fortalecer su papel en la economía verde y circular y desarrollar un sistema ferroviario digital, inteligente y respetuoso con el medio ambiente./.