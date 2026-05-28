Medio ambiente

Vietnam intensifica esfuerzos de prevención de incendios forestales

Las fuerzas competentes y las autoridades locales en Vietnam están intensificando las medidas de prevención y control de incendios forestales, ya que las prolongadas olas de calor y la sequía han elevado el riesgo de incendios a niveles críticos.

Las fuerzas realizan la labor de prevención y control de incendios forestales en la provincia de Dak Lak. (Fuente: VNA)
Las fuerzas realizan la labor de prevención y control de incendios forestales en la provincia de Dak Lak. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- Las fuerzas competentes y las autoridades locales en Vietnam están intensificando las medidas de prevención y control de incendios forestales, ya que las prolongadas olas de calor y la sequía han elevado el riesgo de incendios a niveles críticos.

Según el Departamento de Silvicultura y Protección Forestal, al 12 de mayo, más de 1.350 comunas y barrios del país se encontraban bajo la máxima alerta de incendios forestales (Nivel 5), mientras que otros 294 estaban en el Nivel 4.

En la ciudad costera de Da Nang, los equipos de protección forestal han aumentado las patrullas y reforzado los controles en las zonas de alto riesgo, especialmente en los bosques adyacentes a zonas residenciales y agrícolas.

Las autoridades locales también se han coordinado con los propietarios forestales y los residentes para guiar las quemas controladas de vegetación y establecer líneas telefónicas de emergencia para una respuesta rápida.

Mientras tanto, en la provincia deltaica de Ca Mau, donde las 2.800 hectáreas de bosque de la comuna de Nguyen Phich se encuentran bajo el máximo nivel de alerta de incendios, los residentes locales se han sumado a las labores de vigilancia las 24 horas.

Miles de familias en la zona forestal de U Minh Ha han firmado voluntariamente compromisos para proteger los bosques, considerando la conservación forestal esencial para salvaguardar sus medios de subsistencia y el medio ambiente.

Las autoridades han movilizado amplios recursos para la extinción de incendios durante la temporada seca 2025-2026, incluyendo decenas de torres de vigilancia, bombas de agua, mangueras contra incendios y embarcaciones móviles. Más de 500 efectivos capacitados de 75 equipos de respuesta permanecen en alerta para responder a emergencias.

Las agencias de gestión forestal de Da Nang y Ca Mau informaron que mantienen turnos de guardia las 24 horas del día, los 7 días de la semana, lo que garantiza suficiente personal, equipo, logística y comunicaciones para responder rápidamente a posibles incendios.

Las autoridades advirtieron que los incendios forestales pueden causar graves consecuencias ambientales y socioeconómicas, incluyendo erosión del suelo, pérdida de agua, mayor riesgo de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra, así como el agravamiento del cambio climático y la contaminación del aire debido a las elevadas emisiones de carbono./.

VNA
#Vietnam #incendios forestales
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