Expertos destacan a Vietnam como modelo de resiliencia y modernización

Singapur, 30 may (VNA) – Vietnam se ha consolidado como un país que ha demostrado no solo resiliencia en tiempos de guerra, sino también audacia en su proceso de modernización, al tiempo que persigue una ambiciosa visión para convertirse en una nación industrializada y desarrollada en las próximas dos décadas.



La consistencia y coherencia que ha demostrado en la implementación de su política exterior, así como su capacidad para traducir su visión en acciones concretas en asuntos regionales e internacionales, son cada vez más valoradas por la comunidad internacional, que lo considera un modelo valioso para afrontar los desafíos actuales.



Este es el análisis del profesor Vu Minh Khuong, de la Escuela de Políticas Públicas Lee Kuan Yew, y de Mohamed Effendy B. Abdul Hamid, profesor titular de la Universidad Nacional de Singapur, en entrevistas con reporteros de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) con motivo de la visita de Estado a Singapur del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, y su discurso de apertura en el XXIII Diálogo de Shangri-La.



Según Vu Minh Khuong, la acogida tan favorable que recibió el discurso de To Lam no fue casual. Vietnam emerge como un país que no solo ha demostrado resiliencia y firmeza en tiempos de guerra, sino también una notable valentía en su proceso de renovación y desarrollo. En particular, destaca por su ambiciosa visión estratégica de convertirse en una nación industrializada y desarrollada en las próximas dos décadas.

El investigador consideró que dos factores principales explican el interés que Vietnam y su líder han generado en la comunidad internacional.



En primer lugar, Vietnam mantiene un firme compromiso con una política basada en la paz, la cooperación y la prosperidad compartida, al tiempo que promueve una visión común para el futuro. El país ha demostrado notablemente su capacidad para transformar antagonismos en relaciones amistosas y disputas en entendimiento mutuo, gracias a una diplomacia proactiva.



En este sentido, el profesor citó la reunión entre To Lam y el presidente estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca en febrero pasado, así como la visita de Estado a China en abril, poco después de su elección como presidente de la República. Estas iniciativas, argumentó, ilustran la proactividad y la flexibilidad de Vietnam en la implementación de su política exterior.



En un contexto geopolítico cada vez más complejo, mantener relaciones armoniosas con las grandes potencias es uno de los desafíos más delicados. Sin embargo, Vietnam se considera ahora un ejemplo particularmente interesante de un enfoque equilibrado en las relaciones internacionales, añadió.



En segundo lugar, Vietnam se esfuerza constantemente por conciliar sus intereses nacionales con los intereses comunes de la región y la comunidad internacional. El profesor Vu Minh Khuong destacó que el país ejerce una influencia positiva al fomentar lazos más estrechos entre las naciones, convirtiéndose así en un actor cada vez más importante en el ecosistema global.



Compartiendo este análisis, Mohamed Effendy B. Abdul Hamid enfatizó que la comunidad internacional aprecia la coherencia y la firmeza de Vietnam en la conducción de su política exterior, como se refleja en los mensajes transmitidos por To Lam.



Según él, el líder vietnamita aclaró aún más la visión de Vietnam sobre asuntos regionales e internacionales en el Diálogo Shangri-La de este año.



Desde la perspectiva de un especialista en el Sudeste Asiático, Abdul Hamid comentó que el período actual es particularmente significativo, ya que la comunidad internacional tiene grandes expectativas puestas en Vietnam en medio de complejos acontecimientos geopolíticos.



Asimismo, señaló que muchos observadores consideran ahora el enfoque vietnamita un valioso modelo para comprender y gestionar los nuevos desafíos que enfrenta el mundo actual./.

VNA