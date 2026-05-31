Política

Máximo dirigente vietnamita llega a Manila para una visita de Estado a Filipinas

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, llegó a Filipinas en una histórica visita de Estado para impulsar la cooperación bilateral y fortalecer la Asociación Estratégica entre Vietnam y Filipinas.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Estado, To Lam, y su esposa, Ngo Phuong Ly, son recibidos en la Base Aérea de Villamor el 31 de mayo por la tarde. (Foto: VNA)
El secretario general del Partido Comunista y presidente de Estado, To Lam, y su esposa, Ngo Phuong Ly, son recibidos en la Base Aérea de Villamor el 31 de mayo por la tarde. (Foto: VNA)

Manila (VNA) – El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, junto con su esposa, Ngo Phuong Ly, y una delegación vietnamita de alto nivel, llegó hoy a Manila para iniciar una visita de Estado a Filipinas, que se prolongará hasta el 1 de junio.

La visita se realiza por invitación del presidente filipino, Ferdinand Romualdez Marcos Jr., y su esposa.

Entre las autoridades que dieron la bienvenida al dirigente vietnamita, su esposa y la delegación en la Base Aérea de Villamor se encontraban el secretario de Agricultura de Filipinas, Francisco Tiu Laurel Jr.; el embajador de Filipinas en Vietnam, Francisco Noel R. Fernández III; el embajador de Vietnam en Filipinas, Lai Thai Binh, y su esposa, además de numerosos funcionarios de la Embajada de Vietnam y miembros de la comunidad vietnamita residente en el país insular.

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Los representantes de la Embajada y la comunidad vietnamitas en Filipinas dan la bienvenida al secretario general del Partido y presidente del Estado, To Lam, y a su cónyuge en la Base Aérea de Villamor el 31 de mayo por la tarde. (Foto: VNA)

Como dos naciones del Sudeste Asiático, Vietnam y Filipinas mantienen una amistad sólida y duradera, además de compartir importantes intereses estratégicos en la promoción de la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo en la región.

Desde el establecimiento de relaciones diplomáticas en 1976, los vínculos bilaterales han experimentado un desarrollo constante en múltiples ámbitos, adquiriendo cada vez mayor profundidad y sustancia. En 2015, ambos países elevaron sus relaciones al nivel de Asociación Estratégica, un hito que abrió una nueva etapa para impulsar una cooperación integral. En los últimos años, los lazos entre Vietnam y Filipinas han mantenido una dinámica positiva, caracterizada por una creciente confianza política, una cooperación económica más estrecha y una mayor coordinación en asuntos regionales e internacionales.

La visita de Estado del secretario general y presidente To Lam reviste una importancia especial. Se trata de la primera visita a Filipinas realizada por un secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y tiene lugar en un momento en que ambos países se preparan para conmemorar el 50.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas, mientras Filipinas asumirá la presidencia de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en 2026.

El viaje refleja la alta prioridad que Vietnam concede a su amistad y cooperación con Filipinas, así como con la ASEAN y el conjunto del Sudeste Asiático. Asimismo, brinda a los máximos dirigentes de ambos países la oportunidad de intercambiar opiniones en profundidad sobre las principales orientaciones para seguir fortaleciendo la Asociación Estratégica Vietnam-Filipinas, haciéndola más sólida, sustancial y eficaz en la nueva etapa de desarrollo./.

VNA
#To Lam #Filipinas
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