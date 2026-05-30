Dirigente vietnamita dialoga con líderes de empresas y organizaciones financieras de Singapur

El secretario general y presidente To Lam recibe a Jonathan Yap, director ejecutivo de CapitaLand Group. Foto: VNA

Singapur (VNA)- El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, sostuvo hoy encuentros con dirigentes de importantes grupos y empresas tecnológicas, instituciones financieras y bancos singapurenses que han invertido en el país indochino durante muchos años.



En su encuentro con directivos del grupo CapitaLand Development, To Lam valoró las más de tres décadas de inversiones del grupo en Vietnam, especialmente en el sector inmobiliario.



El dirigente expresó su respaldo a los planes de expansión de la empresa en proyectos urbanos de alta calidad, sostenibles e inteligentes, capaces de integrarse a la infraestructura urbana y contribuir a la modernización de las principales ciudades vietnamitas.



Afirmó que Vietnam siempre acompaña y crea condiciones favorables a los inversores extranjeros, incluido CapitaLand, durante su proceso de investigación, implementación y ampliación de actividades de inversión y negocios en el país.



Por su parte, CapitaLand destacó las recientes reformas impulsadas por el liderazgo vietnamita para simplificar procedimientos administrativos, acelerar la digitalización y mejorar el entorno de inversión. La empresa manifestó su interés en ampliar sus inversiones en vivienda ecológica, parques industriales, logística y centros de datos verdes.



Durante la reunión con Sembcorp, To Lam elogió los cerca de 30 años de actividad del grupo en Vietnam, especialmente a través de los parques industriales Vietnam-Singapur (VSIP) y sus proyectos energéticos.



El dirigente vietnamita propuso extender el modelo VSIP hasta que cada una de las 34 provincias y ciudades del país cuente con al menos un parque industrial de este tipo, orientado hacia la sostenibilidad, la innovación, la infraestructura digital y la producción de bajas emisiones.



La dirección de Sembcorp respaldó la iniciativa y expresó su voluntad de seguir ampliando inversiones, además de apoyar a Vietnam en la formación de recursos humanos de alta calidad, la transferencia tecnológica y la atracción de nuevos inversionistas extranjeros.



Al reunirse con representantes de SATS, To Lam destacó la larga cooperación entre el grupo y Vietnam Airlines, y señaló que Vietnam está priorizando el desarrollo de infraestructura aeroportuaria y logística moderna para responder al crecimiento del comercio, el turismo y la conectividad internacional.



El mandatario alentó a SATS a ampliar sus operaciones en el país y colaborar en la gestión de terminales de carga aérea, servicios logísticos aeroportuarios, capacitación de personal y transferencia de experiencia técnica.



Ejecutivos del SATS confirmaron su interés en expandir inversiones en terminales de carga aérea y servicios logísticos en los principales aeropuertos vietnamitas.



En la recepción, representantes de SEA manifestaron su interés en reforzar su presencia en Vietnam mediante inversiones en banca, servicios financieros y logística moderna.



To Lam reconoció las operaciones de Shopee, ShopeePay y SPX en el país y alentó a la compañía a contribuir al desarrollo del comercio electrónico, la digitalización de pequeñas empresas y la integración de Vietnam en las cadenas de suministro digitales regionales.



Asimismo, instó a SEA a explorar nuevas áreas de cooperación relacionadas con inteligencia artificial, análisis de datos, pagos digitales, servicios financieros inclusivos y comercio electrónico transfronterizo.



Durante el encuentro con los directivos de Keppel, el grupo compartió diversas iniciativas destinadas a mejorar la eficiencia empresarial y reiteró su interés en contribuir al desarrollo socioeconómico de Vietnam, especialmente mediante proyectos de infraestructura sostenible y ciudades inteligentes.



To Lam señaló que Vietnam busca atraer inversionistas con experiencia en tecnología, finanzas, infraestructura urbana y desarrollo sostenible.



También estimuló a Keppel a estudiar oportunidades en infraestructuras verdes, eficiencia energética, adaptación al cambio climático, centros de datos, computación en la nube, infraestructura para inteligencia artificial y soluciones logísticas sostenibles.



En la reunión con directivos del banco UOB, la entidad recordó que opera en Vietnam desde 1993 en áreas como banca, servicios financieros, bienes raíces y tecnología.



UOB reafirmó su compromiso de seguir invirtiendo en el país y expresó su disposición a contribuir al desarrollo del futuro Centro Financiero Internacional de Vietnam como una puerta de acceso financiera para la región.



La entidad también manifestó su interés en apoyar la atracción de inversión extranjera directa, fortalecer la competitividad internacional de las empresas vietnamitas y facilitar su integración en las cadenas de suministro de la ASEAN.



To Lam destacó que Vietnam está impulsando el desarrollo de un centro financiero internacional basado en la conectividad regional, las finanzas verdes, la innovación y los servicios financieros de alto valor agregado.



En este contexto, invitó a UOB a ampliar su cooperación e inversión en servicios financieros avanzados y en iniciativas destinadas a fortalecer la capacidad de gobernanza de las empresas vietnamitas./.