Máximo dirigente vietnamita se reúne con presidente del Parlamento singapurense

Singapur (VNA)- En el marco de su visita de Estado a Singapur, el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, sostuvo hoy un encuentro con el presidente del Parlamento de Singapur, Seah Kian Peng.



Durante la reunión, Seah Kian Peng reafirmó que Singapur concede gran importancia al papel y la posición de Vietnam tanto en la región como en el escenario internacional.



El presidente del Parlamento singapurense destacó el fuerte crecimiento de la cooperación económica, comercial y de inversión entre ambos países, considerándola un factor clave para estrechar aún más los vínculos bilaterales.



Añadió que numerosas empresas de Singapur están interesadas en invertir y desarrollar negocios en Vietnam, especialmente en los sectores de logística y comercio electrónico.





En la reunión. Foto: VNA

Por su parte, To Lam valoró el papel del Parlamento de Singapur y su presidente en la construcción de un modelo de gobernanza eficaz que ha contribuido al desarrollo estable del país durante los últimos 60 años.



Ambos dirigentes coincidieron en que las relaciones entre Vietnam y Singapur constituyen un ejemplo dentro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y expresaron su satisfacción por los importantes avances registrados tanto en las relaciones bilaterales como en la cooperación entre los órganos legislativos de ambos países.



Destacaron que, aunque la relación fue elevada al nivel de Asociación Estratégica Integral en marzo de 2025, en poco tiempo se han logrado avances significativos en todos los ámbitos y niveles de cooperación, reflejando la solidez de una relación duradera basada en valores e intereses compartidos.



Los dos líderes señalaron que las similitudes entre ambos países representan una base sólida para ampliar la cooperación, apoyarse mutuamente y afrontar conjuntamente los desafíos de un entorno internacional cambiante.



Asimismo, manifestaron su voluntad de fortalecer aún más la colaboración integral entre los parlamentos de Vietnam y Singapur.



To Lam afirmó que la confianza política entre los dos países se mantiene firme y que la cooperación en inversión, comercio y conectividad continúa expandiéndose. En este contexto, destacó los 23 parques industriales Vietnam-Singapur (VSIP) como símbolo de una colaboración económica exitosa.



Asimismo, señaló que ambos países se encuentran entre los socios más avanzados de la ASEAN en áreas estratégicas como la transformación digital, la ciencia y la tecnología, las energías limpias, el intercambio de créditos de carbono, la ciberseguridad, las tecnologías emergentes y el desarrollo de centros financieros.



El dirigente vietnamita informó que mantuvo reuniones exitosas con el presidente Tharman Shanmugaratnam y el primer ministro Lawrence Wong, durante las cuales ambas partes acordaron profundizar la Asociación Estratégica Integral y apoyarse mutuamente para adaptarse a un mundo marcado por crecientes niveles de incertidumbre e inestabilidad.



Las dos partes también coincidieron en impulsar la cooperación en sectores emergentes y de gran potencial, entre ellos la economía digital, el crecimiento verde, la transición energética, la innovación, las finanzas inteligentes, las cadenas de suministro, el desarrollo de centros financieros y la seguridad alimentaria.



To Lam valoró las contribuciones de los parlamentos de ambos países a la implementación de la Asociación Estratégica Integral Vietnam-Singapur, subrayando que la cooperación legislativa ha fortalecido la confianza política y creado un marco jurídico favorable para la ejecución de los acuerdos bilaterales.



Además de la cooperación bilateral, ambos parlamentos mantienen una colaboración activa en foros multilaterales como la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN (AIPA) y otros mecanismos parlamentarios internacionales.



El secretario general y presidente vietnamita propuso incrementar los intercambios de delegaciones de alto nivel, así como entre grupos de jóvenes parlamentarios, mujeres legisladoras y comisiones especializadas.



También abogó por fortalecer el intercambio de experiencias en materia de construcción institucional, perfeccionamiento del sistema jurídico y elaboración de marcos normativos para los nuevos sectores del desarrollo.



Por su parte, Seah Kian Peng expresó su deseo de contar con el apoyo de Vietnam durante la presidencia singapurense de la ASEAN en 2027 y reafirmó la voluntad de ambos países de contribuir conjuntamente al fortalecimiento y la prosperidad de la organización regional./.