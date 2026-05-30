Vietnam y Australia impulsan su Asociación Estratégica Integral

Singapur (VNA)- El ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, sostuvo hoy un encuentro con la viceministra de Relaciones Exteriores y Comercio de Australia, Jan Adams, con motivo de su participación en el Diálogo Shangri-La en Singapur.



Durante la reunión, Hoai Trung propuso que ambas partes continúen coordinando la preparación de futuras visitas e intercambios de alto nivel con el fin de reforzar aún más la confianza política.



Asimismo, abogó por acelerar la implementación de los compromisos y acuerdos alcanzados, promover la cooperación en la subregión del Gran Mekong e invitó a los líderes australianos a participar en la tercera edición del Foro del Futuro de la ASEAN, que se celebrará en Vietnam los días 9 y 10 de junio.



Por su parte, Jan Adams valoró el discurso inaugural pronunciado por el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, en el Diálogo Shangri-La, destacando especialmente su llamado a fortalecer las capacidades de diplomacia preventiva en la región.



La viceministra reafirmó la disposición del Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio de Australia a acompañar y apoyar a Vietnam en el cumplimiento de sus objetivos de desarrollo.



También expresó el respaldo de Canberra a la presidencia vietnamita del Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) en 2026 y a la organización por parte de Vietnam del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en 2027.



Jan Adams invitó además a Hoai Trung a realizar una visita a Australia y copresidir la octava Reunión Ministerial de Relaciones Exteriores entre ambos países en una fecha próxima.



Asimismo, destacó el papel del Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam en la organización del evento “Conozca Australia”, celebrado recientemente en Ciudad Ho Chi Minh, que contribuyó a fortalecer la cooperación económica, comercial y de inversión bilateral.



Ambas partes coincidieron en continuar profundizando la cooperación económica con el objetivo de elevar el comercio bilateral a 20 mil millones de dólares estadounidenses.



Acordaron también ampliar la colaboración en áreas como tecnología, minerales estratégicos, economía digital y otros sectores de interés común.



Reafirmaron su compromiso de mantener una estrecha coordinación y apoyo mutuo en los foros regionales e internacionales, promover el papel central de la ASEAN y contribuir al fortalecimiento del diálogo, la cooperación, la paz, la estabilidad y el desarrollo en la región./.

VNA