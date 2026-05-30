Vietnam y Singapur impulsan asociación estratégica integral

Singapur (VNA)- El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, sostuvo hoy un encuentro con el ministro principal y asesor principal del Partido de Acción Popular (PAP) y exprimer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, en el marco de su visita de Estado al país insular.



En la reunión también participó Teo Chee Hean, presidente de Temasek Holdings, asesor sénior de la Oficina del Primer Ministro de Singapur y exviceprimer ministro del país.



To Lam expresó su reconocimiento y aprecio por las importantes contribuciones del fallecido primer ministro Lee Kuan Yew y de Lee Hsien Loong al proceso de construcción, fortalecimiento y profundización de las relaciones de amistad y cooperación entre ambos países durante las últimas décadas, contribuyendo a que los vínculos entre Vietnam y Singapur se hayan convertido en uno de los modelos de cooperación más dinámicos y eficaces de la ASEAN.



Al expresar su satisfacción por el desarrollo positivo, sustancial y efectivo de la cooperación bilateral en todos los ámbitos tras un año del establecimiento de la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Singapur, To Lam y Lee Hsien Loong intercambiaron opiniones sobre diversas orientaciones destinadas a profundizar aún más las relaciones bilaterales en la nueva etapa de desarrollo.



El dirigente vietnamita propuso que Singapur continúe brindando apoyo a Vietnam en áreas como la formación de cuadros, el intercambio de experiencias en reforma administrativa, el fortalecimiento de las capacidades y la eficacia de las instituciones estatales, así como en el perfeccionamiento de políticas y mecanismos en nuevos sectores de desarrollo.



Por su parte, Lee Hsien Loong apreció la creación del mecanismo de Diálogo Estratégico entre el Partido de Acción Popular de Singapur y el Partido Comunista de Vietnam.



Afirmó que, en su calidad de asesor principal del PAP, seguirá respaldando el fortalecimiento de la cooperación entre ambas formaciones políticas y promoviendo la implementación de importantes programas de cooperación entre los dos países.



To Lam y Lee Hsien Loong coincidieron en que, en el contexto de una situación internacional cada vez más compleja y cambiante, Vietnam y Singapur deben reforzar aún más su estrecha coordinación en beneficio del desarrollo de cada nación, así como de la paz, la estabilidad y la cooperación en el Sudeste Asiático./.

VNA