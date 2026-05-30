Sociedad

Máximo dirigente vietnamita se reúne con comunidad de connacionales en Singapur

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, sostuvo hoy un encuentro con funcionarios y empleados de la Embajada de Vietnam en Singapur, así como con numerosos compatriotas, expertos e intelectuales vietnamitas que viven, estudian y trabajan en el país.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, entrega una estatua del Presidente Ho Chi Minh a la Embajada vietnamita en Singapur. Foto: VNA
El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, entrega una estatua del Presidente Ho Chi Minh a la Embajada vietnamita en Singapur. Foto: VNA

Singapur (VNA)- El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, sostuvo hoy un encuentro con funcionarios y empleados de la Embajada de Vietnam en Singapur, así como con numerosos compatriotas, expertos e intelectuales vietnamitas que viven, estudian y trabajan en el país.

To Lam señaló que la visita se realiza en un momento en que las relaciones entre Vietnam y Singapur atraviesan una etapa de desarrollo dinámico, sustancial y eficaz, convirtiéndose en un modelo exitoso de cooperación dentro de la ASEAN.

Destacó que Singapur es actualmente uno de los socios económicos más importantes de Vietnam en ámbitos de inversión, comercio y conexión, y apoya activamente al país en la formación de recursos humanos de alta calidad.

Al informar sobre la situación nacional, subrayó que Vietnam ha implementado una revolución de racionalización y reorganización de su aparato con el objetivo de mejorar la eficiencia de la gobernanza, al tiempo que sitúa la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital como motores fundamentales del desarrollo del país.

El dirigente vietnamita reconoció las contribuciones de la comunidad vietnamita en Singapur, especialmente de los expertos, intelectuales y científicos, y expresó su deseo de que continúen fortaleciendo la unidad, manteniendo los vínculos con la patria, preservando el idioma vietnamita y la identidad cultural nacional.

Asimismo, los alentó a seguir desempeñando un papel activo como puente de amistad entre Vietnam y Singapur y a contribuir al avance de la ciencia, la tecnología y la innovación en Vietnam.

Al reafirmar que el Partido y el Estado vietnamitas siempre prestan especial atención a las comunidades vietnamitas en el exterior, To Lam aseguró que se seguirán perfeccionando las políticas destinadas a crear condiciones más favorables para la inversión, los negocios, la investigación, el emprendimiento, la transferencia de conocimientos y la preservación de la identidad cultural nacional.

En esta ocasión, el secretario general y presidente también elogió los esfuerzos de la Embajada de Vietnam en Singapur en materia de diplomacia y apoyo a la comunidad, y pidió continuar fortaleciendo los vínculos entre los vietnamitas en el extranjero y el país mediante programas y proyectos de cooperación concretos./.

VNA
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