Vietnam anuncia decisión de amnistía a 9.950 personas

Hanoi (VNA)- El Presidente de Vietnam decidió conceder la amnistía a 9.950 personas que cumplen penas privativas de libertad y reúnen los requisitos establecidos para beneficiarse de esta medida, según fuentes oficiales.



Can Dinh Tai, subjefe de la Oficina de la Presidencia de la República, anunció la información durante una conferencia de prensa celebrada hoy en Hanoi. La decisión entrará en vigor el 1 de junio de 2026.



El funcionario destacó que se trata de un acontecimiento de profundo significado político, jurídico y humanitario, que refleja tanto el rigor de la ley como la tradición humanista del pueblo vietnamita.



También constituye una muestra vívida del Estado de derecho socialista de Vietnam, que sitúa al ser humano en el centro de sus políticas, sanciona con firmeza las infracciones legales, al tiempo que brinda oportunidades de reinserción social a quienes han demostrado un sincero arrepentimiento y voluntad de rehabilitación.



Según Can Dinh Tai, la experiencia demuestra que la mayoría de las personas beneficiadas por anteriores amnistías lograron estabilizar rápidamente sus vidas y respetar las leyes, lo que confirma la eficacia de los programas de educación y rehabilitación penitenciaria, además de fortalecer la confianza de la sociedad en los valores humanitarios del sistema jurídico vietnamita.



La amnistía de 2026 transmite nuevamente el mensaje de que “nadie queda atrás” cuando existe una verdadera determinación de corregir los errores y reconstruir el propio proyecto de vida.



En respuesta a la prensa, el viceministro de Seguridad Pública, coronel general Le Van Tuyen, afirmó que el proceso de evaluación y selección se llevó a cabo de manera rigurosa, objetiva, pública, transparente y conforme a la legislación vigente. Todos los expedientes fueron examinados minuciosamente para garantizar la exactitud y la equidad del procedimiento.



Explicó que el proceso de revisión de las solicitudes de amnistía se desarrolló de forma estricta y conforme a la normativa legal. Una vez anunciada la decisión, los centros penitenciarios informaron ampliamente sobre los requisitos y criterios de elegibilidad, permitiendo que los internos verificaran su situación y presentaran sus solicitudes. Posteriormente, los expedientes fueron evaluados y revisados en distintas instancias antes de ser sometidos al Consejo Consultivo de Amnistía y elevados al Presidente de la República para su decisión final.



Entre las 9.950 personas beneficiadas en esta ocasión figuran 133 internos vinculados a causas seguidas y supervisadas por el Comité Directivo Central para la Prevención y Lucha contra la Corrupción, el Despilfarro y la Negatividad. Estos casos fueron examinados con especial cautela y sometidos previamente a consulta con dicho órgano antes de ser presentados al Presidente de la República.



La amnistía de 2026 también beneficia a 63 ciudadanos extranjeros, entre ellos 56 hombres y 7 mujeres, procedentes de diversos países.



Según el coronel general Le Van Tuyen, esta medida se adopta con motivo de la exitosa celebración del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam y de las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura y los miembros de los Consejos Populares de todos los niveles para el mandato 2026-2031./.

VNA