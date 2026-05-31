Máximo dirigente de Vietnam viaja a Filipinas para una visita de Estado

Singapur (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, acompañado por su cónyuge, Ngo Phuong Ly, y una delegación de alto nivel, partió hoy de Singapur para viajar a Filipinas, donde realizará una visita de Estado que se extenderá hasta el 1 de junio de 2026, por invitación del mandatario filipino, Ferdinand Romualdez Marcos Jr., y su esposa.
El viaje se realiza inmediatamente después de concluir con éxito su visita de Estado a Singapur, donde el máximo dirigente de Vietnam también asistió y pronunció un discurso en la 23.ª edición del Diálogo de Shangri-La, consolidando la presencia diplomática de la nación indochina en la región del Sudeste Asiático.
La comitiva oficial de alto nivel que acompaña al gobernante vietnamita en esta gira por Manila está integrada por Nguyen Duy Ngoc, jefe de la Comisión de Organización del Comité Central del Partido; Trinh Van Quyet, jefe de la Comisión de Propaganda, Educación y Movilización de Masas; y Nguyen Thanh Nghị, jefe de la Comisión de Políticas y Estrategias.
Asimismo, forman parte de la delegación el general Phan Van Giang, viceprimer ministro y titular de Defensa; el general Luong Tam Quang, ministro de Seguridad Pública; Le Hoai Trung, ministro de Relaciones Exteriores; y Tran Duc Thang, secretario del Comité del Partido en Hanoi.
Antes de su partida hacia Manila, To Lam y la delegación de alto nivel que le acompaña desarrollaron del 29 al 31 de mayo en Singapur una intensa agenda de actividades, en responder a la invitación del mandatario anfitrión, Tharman Shanmugaratnam, y su esposa.
Durante su estancia en la ciudad-Estado, el máximo dirigente de Vietnam sostuvo conversaciones y encuentros bilaterales con el presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam; el primer ministro Lawrence Wong; el presidente del Parlamento, Seah Kian Peng; y el ministro senior y asesor principal del Partido de Acción Popular (PAP) y exjefe del gobierno singapurense, Lee Hsien Loong.
En el ámbito de la diplomacia económica y cultural en el territorio insular, To Lam pronunció un discurso en el Foro de conexión tecnológica Vietnam-Singapur, recibió a directivos de corporaciones y empresas locales, y rindió homenaje al Presidente Ho Chi Minh con una ofrenda floral ante su estatua en el Museo de las Civilizaciones Asiáticas.
Además, el mandatario compartió un encuentro con el personal de la Embajada de Vietnam y miembros de la comunidad de connacionales residentes en Singapur.
En los márgenes del vigesimotercer Diálogo de Shangri-La en Singapur, el secretario general del Partido y presidente de Vietnam desplegó una amplia agenda multilateral, que incluyó una reunión oficial con el presidente de Timor Leste, José Ramos-Horta.
De igual modo, sostuvo encuentros de trabajo con el secretario del Departamento de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth; el viceprimer ministro y titular de Defensa de Australia, Richard Marles; y el ministro de Defensa de Japón, Koizumi Shinjiro./.
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