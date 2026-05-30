Promueven intercambios culturales entre Vietnam y Singapur

Singapur (VNA)- La esposa del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, Ngo Phuong Ly, visitó a profesores y alumnos de la clase de vietnamita Lac Hong.



Según Tran Thanh Phuong Nghi, esposa del embajador de Vietnam en Singapur, la clase fue creada con el objetivo de ofrecer un espacio de intercambio, preservar la cultura vietnamita y promover la enseñanza y el aprendizaje del idioma vietnamita dentro de la comunidad.



Aunque fue establecida recientemente y cuenta todavía con un número reducido de estudiantes, en su mayoría niños con uno de sus progenitores de nacionalidad extranjera, la iniciativa ha recibido una respuesta positiva tanto de los padres como de los alumnos, informó.



Dijo que la Embajada de Vietnam en Singapur también apoya el proyecto mediante el suministro de materiales didácticos y el fomento de actividades de aprendizaje en línea e intercambios entre jóvenes para fortalecer los vínculos con la patria.



Actualmente, alrededor de 34.000 ciudadanos vietnamitas viven, estudian y trabajan en Singapur. La mayoría son profesionales cualificados y trabajadores jóvenes, con una demanda cada vez mayor de preservar el idioma vietnamita y la identidad cultural nacional para las futuras generaciones.



Durante su encuentro con profesores, alumnos y padres de familia, Ngo Phuong Ly expresó su emoción al comprobar que, en medio del dinámico y moderno entorno de Singapur, existe una clase dedicada a la enseñanza del vietnamita para niños.



Asimismo, valoró el compromiso de los docentes y el acompañamiento de las familias en la preservación de la lengua materna, considerándolos elementos fundamentales para salvaguardar la identidad cultural y fortalecer los lazos entre generaciones.



En esta ocasión, la esposa del mandatario vietnamita entregó a la clase Lac Hong una biblioteca compuesta por 100 títulos en vietnamita y bilingües sobre cultura, historia y aprendizaje del idioma vietnamita, al tiempo que animó a los estudiantes a continuar esforzándose en sus estudios para mantener siempre su vínculo con la patria.



Por la tarde del mismo día, Ngo Phuong Ly, acompañada por Loo Tze Lui, esposa del primer ministro de Singapur, visitó Temasek Shophouse, centro de impacto social.



Durante la visita, Loo Tze Lui presentó el modelo de conservación y puesta en valor del histórico edificio Temasek Shophouse como espacio de apoyo para organizaciones benéficas, empresas sociales y proyectos orientados al bienestar comunitario.



Phuong Ly manifestó su admiración por la manera en que Singapur combina la preservación del patrimonio con la innovación y el desarrollo sostenible, y expresó su deseo de seguir fortaleciendo las actividades de intercambio, cooperación y acercamiento entre los pueblos de ambos países.





La esposa del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, Ngo Phuong Ly, y Jane Ittogi, esposa del presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, en el Museo Peranakan, un espacio cultural singular en Singapur. Foto: VNA

Previamente, el 29 de mayo, la primera dama de Vietnam se reunió con Jane Ittogi, esposa del presidente de Singapur, en el Museo Peranakan. Durante el encuentro, ambas intercambiaron opiniones sobre arte, patrimonio cultural e iniciativas destinadas a fomentar los contactos entre los pueblos./.