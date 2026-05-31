Salud

Ciudad Ho Chi Minh refuerza atención médica especializada en zonas periféricas

Ciudad Ho Chi Minh desarrolla un sistema sanitario multipolar para ampliar el acceso a servicios médicos especializados en zonas periféricas e insulares.

Médicos del Hospital Binh Dan de Ciudad Ho Chi Minh colaboran para realizar una cirugía de emergencia a un residente con múltiples lesiones en Con Dao. (Foto: VNA)
Médicos del Hospital Binh Dan de Ciudad Ho Chi Minh colaboran para realizar una cirugía de emergencia a un residente con múltiples lesiones en Con Dao. (Foto: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- Ciudad Ho Chi Minh impulsa un modelo de atención médica multipolar para acercar los servicios especializados a zonas periféricas, insulares y alejadas del centro, con el objetivo de reducir la sobrecarga de los hospitales de referencia y disminuir el tiempo y los costos de tratamiento para la población.

En la zona especial de Con Dao, desde inicios de mayo de 2026, los pacientes con insuficiencia renal pueden someterse a diálisis en la propia localidad gracias al apoyo técnico y de equipamiento del Hospital Thong Nhat. La Unidad de Hemodiálisis del Centro Médico Militar-Civil de Con Dao opera actualmente con dos máquinas de diálisis, con capacidad para atender hasta 12 pacientes, y prevé ampliar el sistema a 10 equipos en el futuro próximo.

Previamente, desde septiembre de 2025, el Departamento de Salud de Ciudad Ho Chi Minh puso en marcha un programa de rotación de médicos procedentes de hospitales de nivel central hacia Con Dao.

Hasta la fecha, se han realizado 10 misiones médicas, lo que permitió aumentar las consultas y tratamientos diarios de unas 80 a más de 200 atenciones. Además, por primera vez se aplicaron en la isla técnicas especializadas como tratamiento de accidentes cerebrovasculares mediante trombólisis, cirugías de politraumatismos y microcirugía vascular y nerviosa.

Según Nguyen Phuoc Loc, subsecretario del Comité partidista de Ciudad Ho Chi Minh, el programa de rotación de especialistas en Con Dao confirma cada vez más su profundo significado humanitario, al contribuir a garantizar la igualdad en el acceso a los servicios de salud y evitar que la distancia geográfica se convierta en una barrera para el derecho a la atención médica.

vnanet-potal-mo-hinh-luan-phien-bac-si-ra-con-dao-phat-huy-hieu-qua-tich-cuc-8287916.jpg
Lanzamiento de un programa de salud dental en Con Dao (Foto: VNA)

En la zona de Can Gio, el Hospital Tu Du - Sucursal 2, en funcionamiento desde finales de 2025, se convirtió en el primer modelo de hospital general asociado de Vietnam. El establecimiento reúne personal médico de nueve hospitales de referencia y ofrece servicios técnicos especializados directamente en la localidad.

Cada mes, el hospital recibe miles de consultas y realiza numerosas cirugías complejas, contribuyendo a reducir considerablemente las derivaciones hacia el centro urbano.

Paralelamente, el sector sanitario de Ciudad Ho Chi Minh amplía su red especializada en las zonas de Binh Duong y Ba Ria-Vung Tau tras la reorganización administrativa. Varios hospitales de referencia fueron asignados para apoyar profesionalmente al Hospital General de Vung Tau y al Hospital General de Ba Ria en el desarrollo de especialidades prioritarias como emergencias, cirugía, cardiología, cuidados intensivos y hemodiálisis.

En la antigua provincia de Binh Duong, la ciudad orienta la construcción del Hospital General de Binh Duong, con capacidad para 1.500 camas, como centro médico especializado del sudeste de Ciudad Ho Chi Minh, centrado en traumatología y ortopedia, cardiología intervencionista, cuidados intensivos y oncología.

Según el director del Departamento de Salud de Ciudad Ho Chi Minh, Tang Chi Thuong, la estrategia de desarrollo de un sistema sanitario multicéntrico permitirá a la población acceder a servicios médicos de alta calidad cerca de sus lugares de residencia y, al mismo tiempo, facilitará que los hospitales centrales se concentren en la atención altamente especializada, con vistas a construir un sistema sanitario equilibrado y sostenible./.

VNA
#Ciudad Ho Chi Minh #atención médica multipolar #sistema sanitario #hospitales especializados Ciudad Ho Chi Minh
Seguir VietnamPlus

Resolución 72

Noticias relacionadas

La viceprimera ministra de Vietnam Pham Thi Thanh Tra recibe a la representante de la OMS en Vietnam, Angela Pratt. (Foto: baochinhphu.vn)

Proponen a la OMS seguir apoyando la reforma sanitaria de Vietnam

La viceprimera ministra de Vietnam Pham Thi Thanh Tra instó hoy a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a continuar acompañando a Vietnam en la reforma de su sistema sanitario y la mejora de los servicios públicos de salud en la nueva etapa de desarrollo del país.

Las regiones del norte y el centro de Vietnam han entrado en la fase máxima de una intensa ola de calor, con temperaturas que superaron el umbral crítico de los 40 grados Celsius en múltiples localidades. (Foto: VNA)

Vietnam activa medidas de prevención ante ola de calor extremo

Las regiones del norte y el centro de Vietnam han entrado en la fase máxima de una intensa ola de calor, con temperaturas que superaron el umbral crítico de los 40 grados Celsius en múltiples localidades. Según los datos del Centro Nacional de Pronóstico Hidrometeorológico emitidos el 26 de mayo, esta situación climática afecta de forma directa la salud y las actividades cotidianas de la población civil, lo que ha llevado a las administraciones gubernamentales a emitir directrices urgentes para mitigar los riesgos asociados a las altas temperaturas.

Ver más

Una zona de cuarentena contra Ébola en Uganda. (Foto: Xinhua/VNA)

Ministerio de Salud de Vietnam pide reforzar la preparación frente al ébola

El Departamento de Administración de Servicios Médicos, dependiente del Ministerio de Salud, emitió un documento urgente dirigido a los centros de examen y tratamiento médico de todo el país, en el que solicita reforzar las medidas de preparación y prevención contra la enfermedad por el virus del Ébola.

La viceprimera ministra de Vietnam, Pham Thi Thanh Tra, visita las instalaciones médicas para alentar y otorgar regalos a pacientes infantiles ingresados en el Hospital Pediátrico 2. (Foto: VNA)

Recaudan fondo multimillonario en apoyo a pacientes con cáncer

Empresas, organizaciones y donantes aportaron en efectivo, medicamentos y suministros médicos una suma total valorada en unos 88 millones de dólares al Fondo de apoyo a pacientes con cáncer “Ngay mai tuoi sang” (Mañana brillante), destinado a respaldar a los enfermos de escasos recursos.

La viceprimera ministra de Vietnam, Pham Thi Thanh Tra. (Foto: VNA)

Llaman en Vietnam a expandir la donación de órganos para salvar vidas

La viceprimera ministra de Vietnam, Pham Thi Thanh Tra, hizo hoy un vehemente llamado a oficiales, soldados, jóvenes, organizaciones, empresas y a cada ciudadano a unirse para difundir con fuerza el movimiento de donación de tejidos y órganos humanos, guiados por un corazón compasivo, el espíritu de compartir y la solidaridad nacional.

Foto de ilustración. (Fuente: SYT)

Ciudad Ho Chi Minh refuerza la vigilancia para prevenir el riesgo de ébola

Ciudad Ho Chi Minh ha intensificado la vigilancia y las medidas preventivas ante la posible propagación del ébola, tras la clasificación de la reciente propagación de su variante Bundibugyo en la República Democrática del Congo y Uganda como una emergencia de salud pública de importancia internacional por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Estrategia a largo plazo por una Vietnam saludable

Estrategia a largo plazo por una Vietnam saludable

La Resolución No. 72-NQ/TW del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam enfatiza especialmente el papel de la educación física y los deportes como una solución revolucionaria, pasando de la mentalidad de “curar enfermedades” a la de “proteger y mejorar la salud de forma proactiva”, considerada como la llave de oro para elevar la condición física y la salud de los vietnamitas.

Vacunación contra el riesgo de Ébola en Uganda. (Foto: Xinhua/ VNA)

Ministerio de Salud de Vietnam refuerza la vigilancia ante el riesgo de Ébola

El Ministerio de Salud de Vietnam ha reforzado las medidas de vigilancia después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara que el brote de Ébola provocado por la cepa Bundibugyo en la República Democrática del Congo y Uganda representa una emergencia de salud pública de importancia internacional.

En el Aeropuerto Internacional Noi Bai. (Fuente: VNA)

Hanoi vigila salud de viajeros ante riesgo del virus Hanta

El Departamento de Salud de Hanoi ha exigido reforzar la vigilancia sanitaria de los pasajeros que ingresan o transitan por el Aeropuerto Internacional Noi Bai para prevenir de manera proactiva las enfermedades causadas por el virus Hanta, en un contexto marcado por la aparición de un grupo de casos relacionados con este virus en el mundo.