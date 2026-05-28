Salud

Proponen a la OMS seguir apoyando la reforma sanitaria de Vietnam

La viceprimera ministra de Vietnam Pham Thi Thanh Tra instó hoy a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a continuar acompañando a Vietnam en la reforma de su sistema sanitario y la mejora de los servicios públicos de salud en la nueva etapa de desarrollo del país.

La viceprimera ministra de Vietnam Pham Thi Thanh Tra recibe a la representante de la OMS en Vietnam, Angela Pratt. (Foto: baochinhphu.vn)
La viceprimera ministra de Vietnam Pham Thi Thanh Tra recibe a la representante de la OMS en Vietnam, Angela Pratt. (Foto: baochinhphu.vn)

Hanoi (VNA) – La viceprimera ministra de Vietnam Pham Thi Thanh Tra instó hoy a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a continuar acompañando a Vietnam en la reforma de su sistema sanitario y la mejora de los servicios públicos de salud en la nueva etapa de desarrollo del país.

Durante una recepción en Hanoi a la representante de la OMS en Vietnam, Angela Pratt, Thanh Tra valoró altamente el apoyo brindado por ese organismo al sector sanitario vietnamita durante los últimos 50 años, destacando que la cooperación de la organización ayudó al país a alcanzar antes de lo previsto los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Angela felicitó a Thanh Tra por su nuevo cargo y elogió los logros de Vietnam en la reforma administrativa, especialmente por su escala, rapidez y eficacia.

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La viceprimera ministra de Vietnam Pham Thi Thanh Tra recibe a la representante de la OMS en Vietnam, Angela Pratt. (Foto: baochinhphu.vn)


Asimismo, afirmó que las prioridades de la OMS están plenamente alineadas con las orientaciones del Gobierno vietnamita y se comprometió a seguir apoyando al Ministerio de Salud y a otros ministerios y sectores pertinentes.

Ambas partes coincidieron ampliamente en las prioridades de cooperación futura, incluidas el desarrollo de la atención sanitaria de base, la respuesta al cambio climático, el control de la contaminación ambiental y la prevención de los daños causados por el tabaco.

Reafirmando la filosofía de desarrollo centrada en las personas de Vietnam, Thanh Tra señaló que el país trabaja para fortalecer su red nacional de atención sanitaria de base con el fin de ofrecer mejores servicios médicos a la población.

También pidió a la OMS continuar compartiendo experiencias internacionales en gobernanza sanitaria, gestión institucional y, especialmente, formación profesional para el personal médico de base.

En relación con el cambio climático y la contaminación del aire, la viceprimera ministra subrayó que Vietnam considera estos temas tanto urgentes como estratégicos para el desarrollo sostenible. Propuso que la OMS proporcione asistencia técnica y tecnológica, así como apoyo a proyectos como estaciones de monitoreo ambiental y estudios sobre el impacto del cambio climático en la salud, con vistas a formular soluciones a largo plazo.

Sobre el control del tabaco, especialmente entre los jóvenes, Thanh Tra indicó que el Gobierno está instruyendo al Ministerio de Salud para revisar y perfeccionar el marco legal, incluidos los preparativos para presentar enmiendas a la Ley de Prevención y Control de los Daños del Tabaco ante la Asamblea Nacional en su próxima sesión.

Enfatizó que los esfuerzos de control del tabaco combinarán campañas de sensibilización pública con medidas legales más estrictas para impedir la expansión del consumo de tabaco, especialmente entre niños y jóvenes.

Angela valoró altamente la Resolución No. 72-NQ/TW de Vietnam sobre medidas innovadoras para proteger y mejorar la salud pública, calificándola como un sólido documento estratégico que refleja el compromiso del país de situar la atención sanitaria en el centro del desarrollo nacional.

También acogió con satisfacción el cambio de política de Vietnam hacia la prevención de enfermedades y el fortalecimiento de los sistemas de atención sanitaria de base en respuesta a los cambios en los patrones de enfermedades y al rápido envejecimiento de la población.

La representante de la OMS elogió además los firmes compromisos y la estrecha coordinación de Vietnam para hacer frente al cambio climático y la contaminación atmosférica, advirtiendo que ambos problemas tienen impactos directos en la salud comunitaria.

Con las enfermedades no transmisibles identificadas como una prioridad clave, la funcionaria de la OMS expresó su esperanza de que el Gobierno vietnamita apoye la adopción de regulaciones más estrictas sobre el control del tabaco para reducir las tasas de tabaquismo y evitar que los jóvenes comiencen a consumir tabaco.

Ambas partes acordaron profundizar la cooperación entre Vietnam y la OMS, trabajando conjuntamente hacia un Vietnam próspero, donde la población disfrute de una atención sanitaria integral y de una mejor calidad de vida./.

VNA
#Pham Thi Thanh Tra #OMS Vietnam #Angela Pratt #reforma sanitaria #atención de base #control del tabaco #cambio climático #Resolución 72-NQ/TW.
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Resolución 72

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