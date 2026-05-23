OMS destaca preparación de Vietnam ante riesgo de ébola

Hanoi (VNA) - La Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó como bajo el riesgo de propagación global del ébola, incluido Vietnam, y elogió la rápida respuesta del Ministerio de Salud y del Gobierno vietnamita en la preparación de medidas de prevención y respuesta frente al brote.



El pasado 17 de mayo, el Director General de la OMS declaró una emergencia de salud pública de importancia internacional tras el brote del virus Bundibugyo en la República Democrática del Congo y Uganda. Esta variante poco común del ébola aún no cuenta con vacunas ni tratamientos autorizados, lo que dificulta las labores de control sanitario.



Hasta el 21 de mayo, la OMS había confirmado 85 contagios en ambos países, con un saldo de 10 fallecidos. Además, en la República Democrática del Congo se registraron 746 casos sospechosos y 176 muertes presuntamente vinculadas a la enfermedad. El organismo advirtió que la dimensión real del brote podría ser mayor debido a retrasos en la detección de los casos.



La OMS considera que el riesgo epidemiológico es muy alto en la República Democrática del Congo y Uganda, elevado en el continente africano, pero bajo a escala mundial, por lo que la situación no constituye una pandemia.



Ante este escenario, Vietnam reforzó las acciones de comunicación de riesgo para ofrecer información oficial a la población sobre la evolución del brote y las medidas preventivas. La oficina de la OMS en el país mantiene un estrecho acompañamiento técnico al Ministerio de Salud mediante la actualización constante de datos epidemiológicos y el asesoramiento en vigilancia, rastreo de contactos, diagnóstico, tratamiento y control de infecciones.



La representante de la OMS en Vietnam, Angela Pratt, señaló que las prioridades actuales pasan por fortalecer la vigilancia sanitaria, detectar tempranamente los casos, ampliar la capacidad de aislamiento y tratamiento, intensificar la coordinación transfronteriza y promover la participación comunitaria en las labores de prevención.



Asimismo, la OMS colabora con las autoridades vietnamitas en una evaluación rápida de riesgos para diseñar respuestas ajustadas a la realidad nacional y apoyar programas de capacitación sobre vigilancia epidemiológica, manejo clínico y prevención de infecciones.



El organismo internacional reiteró su compromiso de seguir acompañando a Vietnam y destacó la actitud proactiva del sector sanitario y del Gobierno en la preparación de capacidades para enfrentar cualquier eventual riesgo de propagación del ébola./.

VNA