La OMS reconoce los avances de Vietnam en la prevención de los daños del tabaco

Ginebra (VNA) – Una delegación del Ministerio de Salud de Vietnam, encabezada por el viceministro permanente Vu Manh Ha, participó en la 79.ª Asamblea Mundial de la Salud (AMS79), celebrada en Ginebra del 18 al 22 de mayo.



En el marco del evento, la Organización Mundial de la Salud (OMS) entregó a Vietnam un certificado en reconocimiento a sus contribuciones y logros en la prevención y el control de los daños causados por el tabaco.



La distinción refleja el reconocimiento de la comunidad internacional a los esfuerzos del país en la elaboración de políticas, el perfeccionamiento del marco jurídico, la promoción de campañas de sensibilización y la implementación de medidas de control del tabaquismo en los últimos años.



Durante su intervención en la sesión plenaria, el representante vietnamita Vu Manh Ha subrayó la necesidad de reforzar la cooperación internacional para hacer frente de manera eficaz a los crecientes desafíos de la salud global, entre ellos las enfermedades emergentes, el cambio climático y el aumento de las enfermedades no transmisibles.



Vietnam afirmó que la salud mundial ya no puede considerarse un asunto aislado de cada nación, sino una responsabilidad que exige solidaridad y acción conjunta de toda la comunidad internacional.



El viceministro destacó tres prioridades fundamentales. La primera consiste en fortalecer la atención primaria y los sistemas de salud comunitarios para garantizar que toda la población, especialmente en las zonas remotas y desfavorecidas, tenga acceso a servicios sanitarios integrales y de calidad, avanzando así hacia la cobertura sanitaria universal.



La segunda prioridad se centra en impulsar la seguridad sanitaria mundial mediante la construcción de una arquitectura de salud más equitativa, el fortalecimiento de la responsabilidad compartida, la transparencia en los datos y el acceso justo a vacunas, tratamientos y productos médicos, en línea con el espíritu del Acuerdo sobre Pandemias de la OMS.



La tercera prioridad apunta a enfrentar los impactos del cambio climático sobre la salud pública. Vietnam está acelerando la transformación de su sistema sanitario para adaptarse y responder a los riesgos asociados al clima, y espera seguir contando con el apoyo y la cooperación internacional en este ámbito.



El viceministro también señaló que “reconfigurar la salud mundial” no solo implica reformar marcos jurídicos, sino también transformar la manera de pensar, pasando de una respuesta pasiva a una prevención activa, y de la competencia a la cooperación.



Reafirmó además el compromiso de Vietnam de compartir experiencias, aportar recursos y coordinar estrechamente con otros países y organizaciones internacionales para construir un sistema de salud global más seguro, equitativo y resiliente frente a futuros desafíos.



Paralelamente a la asamblea, Vu Manh Ha y la delegación vietnamita sostuvieron reuniones e intercambios con representantes de ministerios de salud de países como Cuba, Malasia, Laos y Japón, así como con organizaciones no gubernamentales y empresas, con el fin de promover la cooperación en áreas de interés común./.

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