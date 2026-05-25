Ministerio de Salud de Vietnam pide reforzar la preparación frente al ébola

Hanoi (VNA) – El Departamento de Administración de Servicios Médicos, dependiente del Ministerio de Salud, emitió un documento urgente dirigido a los centros de examen y tratamiento médico de todo el país, en el que solicita reforzar las medidas de preparación y prevención contra la enfermedad por el virus del Ébola.
El despacho fue enviado a hospitales y centros sanitarios bajo la gestión del Ministerio de Salud, unidades médicas de distintos ministerios y sectores, así como departamentos de salud de provincias y ciudades.
Según el ministerio, la ébola es una enfermedad infecciosa aguda y extremadamente peligrosa en humanos, que suele provocar fiebre hemorrágica y fallo multiorgánico, con tasas de mortalidad que pueden alcanzar hasta el 90 %. La enfermedad se transmite principalmente por contacto directo con sangre, tejidos o fluidos corporales de personas o animales infectados, así como mediante objetos contaminados como ropa, sábanas y agujas usadas.
La transmisión entre personas puede producirse a través del contacto de la piel lesionada o de las membranas mucosas con fluidos corporales infectados, incluidas secreciones, heces, orina, saliva y semen.
El 17 de mayo, la Organización Mundial de la Salud declaró los brotes de la cepa Bundibugyo del ébola en la República Democrática del Congo y Uganda como una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional.
Ante la preocupación por el posible riesgo de ingreso del ébola en Vietnam, el Departamento de Administración de Servicios Médicos pidió a las unidades sanitarias implementar urgentemente medidas coordinadas de prevención y control de la enfermedad en sus respectivas jurisdicciones.
Se instruyó a los centros médicos a reforzar la vigilancia, especialmente respecto a personas que hayan viajado o regresado de países o zonas afectadas en los últimos 21 días.
También se les solicitó aplicar estrictamente las medidas de control de infecciones, incluidos los procedimientos de protección, cribado, clasificación y aislamiento de casos sospechosos o confirmados de ébola.
Asimismo, las autoridades sanitarias fueron instadas a seguir de cerca la evolución de la epidemia a nivel mundial, comunicar información precisa y oportuna para evitar el pánico entre la población y orientar a la ciudadanía sobre las medidas preventivas recomendadas.
El ministerio también subrayó la importancia de detectar tempranamente los casos sospechosos para garantizar un aislamiento rápido y la coordinación con el sistema de salud preventiva en materia de pruebas, diagnóstico, tratamiento y control de brotes, conforme a las directrices profesionales.
Además, se pidió a las unidades médicas revisar y garantizar el suministro adecuado de equipos de protección personal para los trabajadores sanitarios, así como asegurar suficiente capacidad de aislamiento y preparación diagnóstica y terapéutica para hacer frente a posibles casos de ébola./.
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