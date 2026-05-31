Medios internacionales destacan el mensaje del líder vietnamita sobre el papel de Asia-Pacífico

Singapur (VNA) – Medios internacionales continúan resaltando el discurso pronunciado por el secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, en el XXIII Diálogo de Shangri-La en Singapur, poniendo énfasis en su mensaje de que Asia-Pacífico no solo debe ser una región donde convergen los desafíos globales, sino también un espacio desde el cual surjan soluciones para la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible.



El diario singapurense The Straits Times informó el 30 de mayo que el líder vietnamita identificó tres crisis interrelacionadas que alimentan la actual inestabilidad global: una crisis del orden internacional, otra de los modelos de desarrollo y una tercera de confianza estratégica. Señaló además que estos desafíos se manifiestan con especial claridad en Asia-Pacífico, una región que se ha beneficiado enormemente de la globalización, pero que hoy enfrenta crecientes riesgos derivados de la fragmentación de las cadenas de suministro, el cambio climático, la transformación tecnológica y la intensificación de la competencia geoeconómica.



El periódico citó al dirigente vietnamita al afirmar que “precisamente porque es donde convergen estos desafíos, la región de Asia-Pacífico debe convertirse también en el lugar donde surjan las soluciones”. Asimismo, destacó que una parte importante de su intervención estuvo dedicada a la crisis del orden internacional, subrayando la necesidad de reforzar el respeto al derecho internacional y actuar con moderación. Según The Straits Times, estos mensajes reflejan el enfoque de Vietnam frente a los nuevos retos de seguridad y desarrollo en la región.



En una valoración similar sobre la situación regional y mundial, la agencia estatal turca Anadolu (AA) destacó que el eje central del discurso del secretario general y presidente To Lam fue el llamado a fortalecer el diálogo, la cooperación y la contención para afrontar la creciente incertidumbre en los asuntos internacionales.



La agencia subrayó además su exhortación a los países a promover un espíritu de “coexistencia responsable”, profundizar el diálogo, aumentar la transparencia y establecer mecanismos de cooperación más sustantivos, en lugar de permitir que prevalezcan las divisiones y la desconfianza.



Anadolu también resaltó la visión de Vietnam para la región, reflejada en las palabras del máximo dirigente: «El diálogo debe ayudar a identificar los riesgos con anticipación, facilitar el intercambio de información, preservar los canales de comunicación en momentos de tensión y evitar que los desacuerdos se conviertan en crisis», con miras a construir conjuntamente una Asia-Pacífico pacífica, estable, resiliente y capaz de mitigar los riesgos de manera temprana y a distancia.



La agencia añadió que las recientes tensiones en las rutas marítimas estratégicas de Oriente Medio evidencian cómo los conflictos en puntos críticos pueden repercutir rápidamente en el comercio, el suministro energético, las redes logísticas y las condiciones socioeconómicas a escala global.



Por su parte, The New York Times destacó el énfasis de To Lam en el vínculo inseparable entre paz, estabilidad y desarrollo sostenible. Según el diario, el líder vietnamita sostuvo que la actual inestabilidad no proviene únicamente de los conflictos militares, sino también de las interrupciones en los procesos de desarrollo. Aunque el fortalecimiento de la defensa nacional es legítimo, afirmó que la seguridad sostenible no puede depender exclusivamente del poder militar ni alcanzarse mediante carreras armamentísticas. En cambio, los países necesitan construir bases de desarrollo resilientes frente a las crisis externas.



Citando a analistas internacionales, el periódico señaló que la intervención del máximo dirigente vietnamita en uno de los principales foros de seguridad de Asia refleja la aspiración de Vietnam de asumir un papel más activo en la promoción del diálogo, el impulso de la cooperación y la búsqueda de soluciones a los desafíos comunes de la región y del mundo./.

VNA