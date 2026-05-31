Diálogo Shangri-La: Elogian la visión de Vietnam por su enfoque estratégico, práctico y orientado al futuro

Singapur (VNA) – El discurso principal del secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, en el XXIII Diálogo de Shangri-La recién celebrado en Singapur, recibió amplios elogios por su profundidad estratégica, enfoque práctico y visión de largo plazo para la región, según afirmó un destacado académico camboyano que asistió al evento.



El doctor Neak Chandarith, profesor asociado y director del Instituto de Estudios Internacionales y Políticas Públicas (IISPP) de la Universidad Real de Phnom Penh (RUPP), destacó que era la primera vez que el máximo dirigente del Partido y del Estado vietnamita era invitado a pronunciar el discurso principal en el Diálogo de Shangri-La, considerado uno de los foros de seguridad más importantes de Asia-Pacífico y del mundo.



Según el académico camboyano, uno de los aspectos más sobresalientes de la intervención fue que reflejó las perspectivas y preocupaciones de los países pequeños y medianos. Señaló que To Lam mostró una comprensión clara de los desafíos globales y presentó una postura equilibrada que defiende la soberanía, la igualdad y la equidad para las naciones de menor tamaño en un entorno internacional cada vez más incierto.



Chandarith coincidió especialmente con la valoración del líder vietnamita de que el mundo atraviesa actualmente tres crisis interrelacionadas: una crisis del orden internacional, una crisis de los modelos de desarrollo y una crisis de confianza estratégica. A su juicio, estos desafíos ejercen una presión creciente sobre los países pequeños, haciéndolos más vulnerables a las presiones económicas, tecnológicas y de seguridad.



El experto destacó además el énfasis de Vietnam en el respeto al derecho internacional, particularmente la Carta de las Naciones Unidas y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (UNCLOS).



Asimismo, elogió el enfoque vietnamita sobre la gestión responsable de la competencia y la prevención temprana de riesgos. Indicó que el dirigente vietnamita propuso medidas concretas para fortalecer la confianza, entre ellas mecanismos de alerta temprana, líneas directas de emergencia y procedimientos para la gestión de incidentes.



En relación con la cuestión del Mar del Este, el académico camboyano afirmó que Vietnam ha mantenido consistentemente su postura de resolver las disputas por medios pacíficos y conforme al derecho internacional, especialmente la UNCLOS 1982, así como el respeto a los derechos e intereses legítimos de todas las partes involucradas. Añadió que el enfoque pragmático de Vietnam en la construcción de confianza constituye un modelo valioso para los países pequeños que buscan evitar que incidentes menores deriven en conflictos de mayor escala.



Celebrado en Singapur del 29 al 31 de mayo, el XXIII Diálogo de Shangri-La reunió a más de 550 delegados de instituciones de investigación y organismos de defensa y seguridad de 44 países./.

VNA