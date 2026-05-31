Máximo dirigente vietnamita se reúne con comunidad connacional en Filipinas

Manila (VNA) – El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, elogió los esfuerzos de la comunidad vietnamita en Filipinas por integrarse en la sociedad local y preservar las tradiciones nacionales, durante un encuentro celebrado hoy con el personal de la Embajada de Vietnam y representantes de la comunidad, en el marco de su visita de Estado al país insular.



El máximo dirigente destacó las contribuciones de la comunidad vietnamita al fortalecimiento de los vínculos económicos y comerciales entre Vietnam y Filipinas, así como el papel de coordinación y apoyo desempeñado por su junta de enlace.



Asimismo, compartió las prioridades de desarrollo nacional y las políticas socioeconómicas orientadas a mantener un elevado crecimiento económico, fortalecer la autosuficiencia y mejorar la calidad de vida de la población. También informó sobre los principales resultados de sus recientes visitas a Tailandia y Singapur, subrayando que el discurso principal de Vietnam en el XXIII Diálogo de Shangri-La, celebrado en Singapur, despertó una amplia atención internacional y puso de relieve el creciente papel del país en los asuntos regionales.



El máximo dirigente afirmó que Vietnam se ha consolidado como una economía dinámica y de rápido crecimiento tras más de 80 años de construcción nacional y cuatro décadas de Doi Moi (Renovación), lo que le ha valido reconocimiento como un miembro responsable y respetado de la comunidad internacional.

El secretario general del Partido y presidente del Estado, To Lam, interviene en la reunión con personal de la Embajada vietnamita y representantes de la comunidad vietnamita en Filipinas el 31 de mayo. (Foto: VNA)

En cuanto a las relaciones bilaterales, señaló que Vietnam es actualmente el único socio estratégico de Filipinas en el Sudeste Asiático. Ambos países trabajan para ampliar la cooperación económica y elevar el comercio bilateral hasta los 10 mil millones de dólares en un futuro próximo.



Al reafirmar la política constante del Partido y del Estado hacia los vietnamitas en el extranjero, destacó que la comunidad expatriada constituye una parte inseparable de la nación y un recurso importante para el desarrollo del país.



Indicó además que el Partido y el Estado han promulgado políticas oportunas para apoyar el desarrollo de la comunidad vietnamita en el exterior, ayudando a sus integrantes a obtener un estatus legal estable, mejorar sus condiciones de vida e integrarse plenamente en las sociedades de acogida. Paralelamente, las autoridades han impulsado la gran unidad nacional y creado condiciones favorables para que los vietnamitas en el extranjero contribuyan activamente al desarrollo y la defensa nacional.



En los últimos años, diversas políticas han sido revisadas y perfeccionadas para facilitar las inversiones, los estudios, la investigación científica, el emprendimiento, la enseñanza del idioma vietnamita, la transferencia de conocimientos y la participación de los vietnamitas en el extranjero en actividades culturales y de intercambio entre ambos pueblos, añadió.



El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, también exhortó a la comunidad vietnamita en Filipinas a mantenerse unida, respetar las leyes locales, contribuir activamente al país anfitrión y seguir fortaleciendo la amistad y la cooperación entre las dos naciones.



Asimismo, pidió a la Embajada de Vietnam en Filipinas reforzar aún más el apoyo a la comunidad, mejorar las labores de protección consular y mantener vínculos estrechos entre los vietnamitas en el exterior y su patria.



Por su parte, el embajador vietnamita en Singapur, Lai Thai Binh, destacó la importancia de la visita del máximo dirigente vietnamita, que coincide con el 50.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países y marca el primer encuentro oficial entre sus máximos líderes.



El diplomático señaló que la comunidad vietnamita en Filipinas se mantiene unida, trabajadora y cada vez más activa en ámbitos como el comercio, la educación y los intercambios bilaterales. Además, continúa preservando el idioma y la identidad cultural vietnamitas, al tiempo que contribuye al desarrollo nacional mediante iniciativas empresariales y proyectos de conectividad.



Representantes de la comunidad vietnamita reafirmaron su deseo de aportar al desarrollo de la patria a través de su experiencia profesional, posición social y trayectoria laboral. También expresaron su esperanza de que una cooperación bilateral más estrecha contribuya a crear un entorno institucional más favorable para las empresas, especialmente para las compañías vietnamitas que operan en Filipinas./.