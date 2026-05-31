Visita a Singapur del máximo dirigente vietnamita impulsa nexos bilaterales y fortalece el papel global de ASEAN, califican expertos

Singapur (VNA) – La visita del secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, a Singapur del 29 al 31 de mayo no solo ha dado un nuevo impulso a las relaciones bilaterales, sino que también ha contribuido a reforzar el papel de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) como un actor fuerte, unido e indispensable en el escenario internacional, afirmaron expertos.

Esta valoración fue compartida por el profesor Vu Minh Khuong, de la Escuela de Políticas Públicas Lee Kuan Yew, y el doctor Mohamed Effendy B Abdul Hamid, profesor titular de estudios del Sudeste Asiático en la Universidad Nacional de Singapur (NUS), en entrevistas concedidas por separado a la Agencia Vietnamita de Noticias.

En un contexto marcado por crecientes incertidumbres geopolíticas, los países no solo enfrentan el desafío de impulsar el desarrollo, sino también de fortalecer su capacidad de resiliencia frente a los complejos acontecimientos regionales y globales. Esta situación exige profundizar la cooperación y promover una mayor cohesión estratégica, afirmó Vu Minh Khuong. Según el académico, dicha cohesión se sustenta en tres pilares fundamentales.

En primer lugar, Vietnam y Singapur comparten una visión común sobre el futuro de la región. Ambos mantienen posturas similares respecto a las relaciones con las grandes potencias, incluidas China y Estados Unidos, así como sobre la construcción de un Sudeste Asiático y una Asia más prósperos y dinámicos. Además, conceden gran importancia al derecho internacional, la seguridad marítima, el comercio global y la inversión extranjera, lo que constituye una base sólida para una visión compartida.

En segundo lugar, ambos países poseen fortalezas altamente complementarias. Vietnam cuenta con abundantes recursos, un fuerte dinamismo económico y un amplio potencial de crecimiento, mientras que Singapur se ha consolidado como un exitoso modelo de desarrollo. Por ello, la asociación entre ambos tiene capacidad para generar un valor significativo.

En tercer lugar, las dos naciones están comprometidas con la ampliación de la cooperación en diversos ámbitos, entre ellos la conectividad marítima y aérea, el desarrollo de recursos humanos, las reservas energéticas y la seguridad nacional. Estos vínculos contribuirán a impulsar una mayor integración regional y sentarán las bases para una economía del Sudeste Asiático más unificada de cara a 2050, con Vietnam y Singapur desempeñando un papel destacado.

Con vistas a 2045, cuando Vietnam aspira a convertirse en una economía desarrollada, se espera que ambos países estén unidos por una de las alianzas estratégicas más avanzadas del mundo, señaló el profesor, quien calificó esta perspectiva como uno de los aspectos más relevantes de la visita del secretario general del Partido y presidente del país, To Lam.

Por su parte, Mohamed Effendy B Abdul Hamid afirmó que, para garantizar la seguridad, la estabilidad y el desarrollo sostenible, la ASEAN debe fortalecer su papel como pilar de estabilidad en un entorno global cada vez más volátil.

Según el experto, la visita del máximo dirigente vietnamita a Singapur ha contribuido a ese objetivo al abrir un nuevo capítulo en la cooperación bilateral, que trasciende las tradicionales relaciones comerciales y refleja la necesidad de una coordinación estratégica más amplia frente a los desafíos comunes.

Al estrechar aún más su cooperación, Vietnam y Singapur no solo protegen sus respectivos intereses nacionales, sino que también contribuyen a consolidar a la ASEAN como una fuerza fuerte, cohesionada e indispensable en los asuntos globales, añadió./.