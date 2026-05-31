Concluye XXIII Diálogo de Shangri-La: Vietnam deja una huella destacada

Singapur (VNA) – Tras tres días de intensos debates, con seis sesiones plenarias y tres especiales, concluyó el 31 de mayo en Singapur el XXIII Diálogo de Shangri-La, el principal foro de seguridad de Asia, en un contexto internacional marcado por crecientes incertidumbres, desde la competencia estratégica entre grandes potencias y los conflictos prolongados hasta los desafíos de seguridad no tradicionales.

Uno de los momentos que más atrajo la atención de observadores y expertos fue la participación, por primera vez, y el discurso principal del secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam.

Numerosos académicos, diplomáticos y especialistas internacionales coincidieron en que la presencia del máximo dirigente vietnamita no solo refleja el creciente prestigio de Vietnam en la escena internacional, sino también el papel cada vez más activo del país en los asuntos regionales relacionados con la paz, la seguridad y el desarrollo.

El doctor Bastian Giegerich, director general del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS), organizador del Diálogo de Shangri-La, destacó que el discurso del secretario general y presidente To Lam se produjo en un momento en que la región y el mundo enfrentan desafíos cada vez más complejos. En ese contexto, afirmó, Vietnam emerge como un actor estratégico con el que numerosos socios desean fortalecer la cooperación para impulsar la estabilidad, la seguridad y la prosperidad en Asia-Pacífico.

Varios expertos señalaron que el mensaje central de la intervención principal fue un llamado a la comunidad internacional a trabajar de manera conjunta para superar la crisis de confianza estratégica, fortalecer el orden internacional basado en normas y seguir promoviendo el papel central de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en la gestión de los asuntos regionales y globales. Consideraron además que estas propuestas responden a las necesidades urgentes del contexto actual, marcado por el riesgo de polarización y el aumento de las tensiones internacionales.

El ambiente de debate durante el Diálogo de Shangri-La de este año reflejó también la creciente preocupación por un entorno de seguridad en rápida transformación. El conflicto en Oriente Medio y sus repercusiones sobre la estratégica ruta marítima del Estrecho de Ormuz figuraron entre los temas más recurrentes. Asimismo, los delegados debatieron sobre la competencia estratégica entre las grandes potencias, la seguridad marítima, la gestión de las tensiones regionales y el futuro del orden internacional.

Al cierre del XXIII Diálogo de Shangri-La, numerosos expertos coincidieron en que el principal mensaje del foro fue la necesidad urgente de reforzar la confianza, promover el diálogo y fortalecer la cooperación en un escenario de seguridad global cada vez más complejo.

En este contexto, la participación de Vietnam fue considerada uno de los aspectos más destacados del evento. El hecho de que el secretario general del Partido y presidente To Lam pronunciara por primera vez el discurso en el principal foro de seguridad de Asia no solo evidencia el reconocimiento internacional al papel y la posición de Vietnam, sino que también reafirma la imagen de un país proactivo y comprometido con los esfuerzos comunes en favor de la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo en la región y el mundo./.