Política

Concluye XXIII Diálogo de Shangri-La: Vietnam deja una huella destacada

Expertos internacionales consideran que el discurso del líder vietnamita reflejó el creciente protagonismo de Vietnam en los asuntos de seguridad y cooperación regional.

El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, pronunció el discurso principal y respondió a las preguntas de los participantes en el XXIII Diálogo de Shangri-La, celebrado el 29 de mayo. (Foto: VNA)
El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, pronunció el discurso principal y respondió a las preguntas de los participantes en el XXIII Diálogo de Shangri-La, celebrado el 29 de mayo. (Foto: VNA)

Singapur (VNA) – Tras tres días de intensos debates, con seis sesiones plenarias y tres especiales, concluyó el 31 de mayo en Singapur el XXIII Diálogo de Shangri-La, el principal foro de seguridad de Asia, en un contexto internacional marcado por crecientes incertidumbres, desde la competencia estratégica entre grandes potencias y los conflictos prolongados hasta los desafíos de seguridad no tradicionales.

Uno de los momentos que más atrajo la atención de observadores y expertos fue la participación, por primera vez, y el discurso principal del secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam.

Numerosos académicos, diplomáticos y especialistas internacionales coincidieron en que la presencia del máximo dirigente vietnamita no solo refleja el creciente prestigio de Vietnam en la escena internacional, sino también el papel cada vez más activo del país en los asuntos regionales relacionados con la paz, la seguridad y el desarrollo.

El doctor Bastian Giegerich, director general del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS), organizador del Diálogo de Shangri-La, destacó que el discurso del secretario general y presidente To Lam se produjo en un momento en que la región y el mundo enfrentan desafíos cada vez más complejos. En ese contexto, afirmó, Vietnam emerge como un actor estratégico con el que numerosos socios desean fortalecer la cooperación para impulsar la estabilidad, la seguridad y la prosperidad en Asia-Pacífico.

Varios expertos señalaron que el mensaje central de la intervención principal fue un llamado a la comunidad internacional a trabajar de manera conjunta para superar la crisis de confianza estratégica, fortalecer el orden internacional basado en normas y seguir promoviendo el papel central de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en la gestión de los asuntos regionales y globales. Consideraron además que estas propuestas responden a las necesidades urgentes del contexto actual, marcado por el riesgo de polarización y el aumento de las tensiones internacionales.

El ambiente de debate durante el Diálogo de Shangri-La de este año reflejó también la creciente preocupación por un entorno de seguridad en rápida transformación. El conflicto en Oriente Medio y sus repercusiones sobre la estratégica ruta marítima del Estrecho de Ormuz figuraron entre los temas más recurrentes. Asimismo, los delegados debatieron sobre la competencia estratégica entre las grandes potencias, la seguridad marítima, la gestión de las tensiones regionales y el futuro del orden internacional.

Al cierre del XXIII Diálogo de Shangri-La, numerosos expertos coincidieron en que el principal mensaje del foro fue la necesidad urgente de reforzar la confianza, promover el diálogo y fortalecer la cooperación en un escenario de seguridad global cada vez más complejo.

En este contexto, la participación de Vietnam fue considerada uno de los aspectos más destacados del evento. El hecho de que el secretario general del Partido y presidente To Lam pronunciara por primera vez el discurso en el principal foro de seguridad de Asia no solo evidencia el reconocimiento internacional al papel y la posición de Vietnam, sino que también reafirma la imagen de un país proactivo y comprometido con los esfuerzos comunes en favor de la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo en la región y el mundo./.

VNA
#To Lam Shangri-La #Vietnam Shangri-La Dialogue #seguridad Asia-Pacífico #ASEAN #política exterior Vietnam #Diálogo Shangri-La 2026 #Vietnam seguridad regional
Seguir VietnamPlus

Resolusión 59: Integración internacional

Noticias relacionadas

Ver más

La ministra de Desarrollo Digital e Información de Singapur, Josephine Teo, entrega al secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y a su esposa, un álbum de fotos que recopila las actividades del mandatario vietnamita y su cónyuge en Singapur. (Foto: VNA)

Máximo dirigente de Vietnam viaja a Filipinas para una visita de Estado

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, acompañado por su cónyuge, Ngo Phuong Ly, y una delegación de alto nivel, partió hoy de Singapur para viajar a Filipinas, donde realizará una visita de Estado que se extenderá hasta el 1 de junio de 2026, por invitación del mandatario filipino, Ferdinand Romualdez Marcos Jr., y su esposa.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, y el ministro principal y asesor principal del Partido de Acción Popular (PAP) y exprimer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong. (Foto: VNA)

Vietnam y Singapur impulsan asociación estratégica integral

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, sostuvo hoy un encuentro con el ministro principal y asesor principal del Partido de Acción Popular (PAP) y exprimer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, en el marco de su visita de Estado al país insular.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, responde a una entrevista a Reuters. Foto: VNA

To Lam: Vietnam mantiene buenas relaciones con grandes potencias

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, concedió el 29 de mayo su primera entrevista a medios internacionales desde que asumió su actual cargo, en la que reafirmó que Hanoi mantiene buenas relaciones con las principales potencias mundiales para contribuir conjuntamente a la solución de cuestiones de interés común.