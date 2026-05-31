Máximo dirigente vietnamita deposita flores ante Monumento al Presidente Ho Chi Minh en Filipinas

Manila (VNA) – Poco después de llegar a Manila para iniciar su visita de Estado a Filipinas del 31 de mayo al 1 de junio de 2026, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, junto con su esposa y una delegación vietnamita de alto nivel, acudió hoy al Monumento al Presidente Ho Chi Minh, ubicado en el Jardín ASEAN dentro de la histórica zona de Intramuros, en Manila, para rendir homenaje floral.



En un ambiente solemne, To Lam, su esposa y la delegación vietnamita ofrecieron flores en memoria del Presidente Ho Chi Minh y expresaron su profunda gratitud hacia el gran líder del pueblo vietnamita, quien dedicó toda su vida a la lucha por la independencia nacional y la paz mundial.



El Monumento al Presidente Ho Chi Minh en el Jardín ASEAN constituye una obra de gran significado histórico, cultural y diplomático, que simboliza la amistad entre Vietnam y Filipinas, así como el espíritu de solidaridad dentro de la comunidad de la ASEAN. El monumento fue inaugurado en octubre de 2011 con motivo del 35.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Vietnam y Filipinas (1976-2011).



El Secretario General del Partido y Presidente de Estado To Lam, su esposa Ngo Phuong Ly y funcionarios de Vietnam además del monumento del Presidente Ho Chi Minh en el Jardín de la ASEAN en el casco antiguo de Intramuros, Manila (Foto: VNA)

La estatua de Ho Chi Minh fue concebida con un estilo sobrio y solemne. El entorno verde del Jardín ASEAN, que rodea el monumento, resalta los valores de unidad y amistad entre las naciones del Sudeste Asiático. La obra no solo posee valor artístico, sino que también encierra un profundo simbolismo de paz, cooperación y desarrollo.



El Monumento al Presidente Ho Chi Minh en el Jardín ASEAN se ha convertido además en un importante sitio cultural que atrae la atención de residentes locales, visitantes internacionales y ciudadanos de la ASEAN. La obra contribuye a promover la imagen de un Vietnam amistoso, amante de la paz y comprometido activamente con la comunidad internacional. Más que un lugar conmemorativo dedicado al Presidente Ho Chi Minh, el monumento representa también la amistad entre Vietnam y Filipinas y el espíritu de solidaridad de la ASEAN./.