Vietnam desea profundizar su cooperación con Banco Asiático de Desarrollo, OMS y las empresas filipinas

Manila (VNA) –En el marco de su visita de Estado a Filipinas, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país , To Lam, sostuvo hoy encuentros con diversas organizaciones y empresas filipinas.



Durante la reunión con Masato Kanda, presidente del Banco Asiático de Desarrollo (ADB), To Lam afirmó que Vietnam concede gran importancia a la cooperación con el ADB y desea profundizar aún más esta asociación en la nueva etapa de desarrollo.



Tras destacar que ambas partes mantienen una relación de cooperación duradera, confiable y efectiva a través del apoyo financiero, las experiencias y las políticas compartidas, el máximo dirigente vietnamita expresó su deseo de que el ADB continúe respaldando a Vietnam en la promoción del crecimiento económico sostenible, el fortalecimiento de la competitividad nacional, el aumento de la resiliencia frente a los desafíos globales y el cumplimiento gradual de sus objetivos de desarrollo a largo plazo.



Asimismo, celebró las iniciativas del ADB en ámbitos como la conectividad energética, el desarrollo del mercado de capitales, la integración de la economía digital, la transición verde y las finanzas sostenibles, las cuales consideró acordes con las necesidades de desarrollo de la ASEAN en general y de Vietnam en particular. Vietnam, aseguró, mantendrá una estrecha coordinación y un intercambio regular con el banco para impulsar eficazmente los proyectos de cooperación futuros.



Por su parte, Masato Kanda valoró altamente la cooperación con Vietnam durante más de tres décadas y afirmó que el país es un socio de desarrollo clave. También expresó su impresión por los logros socioeconómicos alcanzados por Vietnam y reiteró el compromiso del ADB de acompañar al país en la transformación de su modelo de crecimiento, el fortalecimiento de la competitividad, el desarrollo del sector privado, la transición verde y la integración regional. El banco, añadió, presta especial atención al apoyo al sector privado vietnamita.



El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país , To Lam, recibe a Saia Ma’u Piukala, director regional para el Pacífico Occidental de la Organización Mundial de la Salud (OMS). (Foto: VNA)



En otra reunión, To Lam recibió a Saia Ma’u Piukala, director regional para el Pacífico Occidental de la Organización Mundial de la Salud (OMS), a quien expresó su reconocimiento por el papel de la OMS en el fortalecimiento de los sistemas sanitarios y la protección de la salud pública a nivel mundial y regional, incluido Vietnam. También agradeció el reconocimiento de la organización a los esfuerzos vietnamitas en la lucha contra los efectos nocivos del tabaco.



El líder vietnamita manifestó su deseo de seguir recibiendo asistencia técnica y asesoramiento especializado de la OMS para mejorar la formulación de políticas sanitarias y la organización del sistema de salud, así como para fortalecer la capacidad de respuesta ante futuras emergencias sanitarias.



Además, propuso que la OMS contribuya a promover la medicina tradicional oriental de Vietnam junto con la medicina moderna, con el fin de diversificar los recursos y métodos de atención sanitaria para la población regional y mundial.



A su vez, Saia Ma’u Piukala destacó los avances de Vietnam en el ámbito sanitario y elogió la reciente aprobación de resoluciones destinadas a reforzar la protección, el cuidado y la mejora de la salud pública. También reafirmó el compromiso de la OMS de seguir colaborando con Vietnam en la prevención y control de enfermedades, el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica, la respuesta a emergencias sanitarias, la transformación digital del sector y la mejora de las infraestructuras médicas de base.



El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país , To Lam, recibe a Tristan Aboitiz, presidente y director ejecutivo del Grupo Aboitiz Foods. (Foto: VNA)



Posteriormente, To Lam sostuvo un encuentro con Tristan Aboitiz, presidente y director ejecutivo del Grupo Aboitiz Foods, en el que valoró positivamente las actividades de la empresa en sectores estrechamente vinculados con las prioridades de desarrollo de Vietnam, como energía, agricultura y alimentos, infraestructura, finanzas, bienes raíces industriales y datos e inteligencia artificial.



El dirigente vietnamita alentó al grupo a explorar oportunidades de cooperación en energía sostenible y de bajas emisiones, así como en agricultura verde e inteligente, trazabilidad, seguridad alimentaria y cadenas de suministro sostenibles dentro de la ASEAN.



A su vez, Tristan Aboitiz expresó su admiración por los avances económicos de Vietnam y manifestó el interés de la empresa en ampliar sus inversiones en áreas prioritarias para el país, especialmente energía, agroindustria, infraestructura y transformación digital.



En la reunión con Chin Yin Ong, copresidenta y directora general de Desarrollo Organizacional de Grab, To Lam destacó las contribuciones de la empresa en Vietnam, especialmente en el impulso del comercio electrónico y la transformación digital de la población y las empresas.



El máximo dirigente señaló que Vietnam está promoviendo activamente la economía digital, las ciudades inteligentes y los modelos de transporte sostenible, con especial atención a los servicios públicos digitales, la infraestructura tecnológica, los pagos sin efectivo y la gestión del tráfico urbano.



Asimismo, dio la bienvenida a los planes de desarrollo de Grab en Vietnam y alentó a la empresa a participar en proyectos de ciudades inteligentes, sistemas de transporte público ecológico y promoción del turismo y la gastronomía vietnamitas en su plataforma digital.



Por su parte, Chin Yin Ong afirmó que Vietnam es uno de los mercados más importantes de Grab. Actualmente, la empresa opera en numerosas provincias y ciudades vietnamitas con servicios como GrabBike, GrabFood y GrabTaxi, facilitando a la población el acceso a servicios digitales seguros y oportunidades de generación de ingresos.



La representante de Grab reafirmó el compromiso de la empresa de acompañar a Vietnam en el desarrollo de soluciones de transporte multimodal, el apoyo al transporte público urbano, la promoción de habilidades digitales y la investigación de nuevas tecnologías como vehículos autónomos y robots de entrega.



También aseguró que Grab continuará invirtiendo y manteniendo operaciones a largo plazo en Vietnam, con el objetivo de contribuir activamente a las metas estratégicas del país y fortalecer la cooperación con las autoridades vietnamitas./.