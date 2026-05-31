Sociedad

Vietnam despierta un creciente interés gracias a la iniciativa de amistad de NUS

En la Universidad Nacional de Singapur (NUS), la Iniciativa de Amistad del Sudeste Asiático (SFI) promueve los valores históricos y culturales, así como el entendimiento mutuo entre los países miembros de la ASEAN. En este marco, Vietnam se ha consolidado como uno de los destinos más atractivos y populares dentro de los cursos del programa.

Foto ilustrativa: VNA
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Singapur (VNA) – En la Universidad Nacional de Singapur (NUS), la Iniciativa de Amistad del Sudeste Asiático (SFI) promueve los valores históricos y culturales, así como el entendimiento mutuo entre los países miembros de la ASEAN. En este marco, Vietnam se ha consolidado como uno de los destinos más atractivos y populares dentro de los cursos del programa.

Cada vez más estudiantes singapurenses muestran interés en conocer mejor Vietnam, impulsados por el fortalecimiento continuo de las relaciones bilaterales, desde el establecimiento de la asociación estratégica en 2013 hasta la elevación de los vínculos a una asociación estratégica integral en 2025. La cooperación entre ambos países sigue profundizándose en múltiples ámbitos, como quedó reflejado en la reciente visita de Estado a Singapur del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, del 29 al 31 de mayo.

El doctor Mohamed Effendy Bin Abdul Hamid, profesor titular de estudios del Sudeste Asiático en la NUS, explicó que la SFI busca acercar la región a los estudiantes y ayudarles a comprender mejor su importancia.

Según señaló, a partir de los comentarios y consultas recibidos, un número creciente de estudiantes desea aprender más sobre la historia, la cultura, la sociedad y especialmente la economía vietnamita. Como resultado, las visitas de estudio a Vietnam se han vuelto cada vez más frecuentes.

El programa SFI 2026 permitió a los estudiantes conocer de primera mano la cultura vietnamita mediante un curso sobre la historia del país combinado con una gira educativa de 10 días desde el norte hasta el sur de Vietnam.

Uno de los participantes, Jeffrey Tiang Jun Rong, afirmó sentirse impresionado por el desarrollo económico de Vietnam y por su visión de convertirse en un país desarrollado para 2045. Expresó además su confianza en que la nación continuará trabajando con determinación para alcanzar ese objetivo.

Por su parte, Shwe Yati Oo eligió la arquitectura vietnamita como tema de su proyecto posterior al viaje. Comentó que quedó especialmente impresionada por el patrimonio arquitectónico del país, que abarca desde construcciones de la época feudal hasta edificios del período colonial francés.

Según explicó, la arquitectura vietnamita no solo destaca por sus edificaciones emblemáticas, sino también porque refleja la historia de adaptación, resiliencia y desarrollo de la nación a lo largo del tiempo.

Las actividades creativas del programa también han despertado gran interés entre los estudiantes. Mohamed Effendy Bin Abdul Hamid señaló que se anima a los participantes a presentar sus proyectos utilizando el formato que prefieran, ya sea mediante videos en TikTok, publicaciones en Facebook o incluso actuaciones de rap en vietnamita.

Subrayó que este enfoque creativo y flexible se ha convertido en una de las formas más efectivas de fomentar una comprensión más profunda de Vietnam entre los jóvenes./.

VNA
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